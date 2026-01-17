當家主播林宸佑疑涉《國安法》遭羈押禁見 中天新聞回應了

當紅主播林宸佑涉國安案件，遭法院裁定羈押禁見，中天新聞回應了。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

橋頭地檢署偵辦國安案件，懷疑中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國安法》，16日遭帶回偵訊，稍早已由法院裁准羈押禁見。對此，中天新聞回應了。

橋頭地檢署偵辦國安案件，連月來指揮調查局布線、監埋伏並監控，主播林宸佑等6人遭聲押禁見，林已獲准被押，其餘人等還在開庭中。

對此，中天新聞稍早回應，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

廣告 廣告

至於橋頭地檢署則表示，案件偵辦中，不便對外說明。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

被爆當小三「專挑閨密男友、貴婦老公」 趙文安不忍開告！公開五桐號搭訕男真實身分

「台派別霸凌金門人」 陳玉珍曬身分證出生地：對歷史不了解回去讀一讀書

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光