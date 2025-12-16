當家加碼 逼升惡意螺旋 林濁水：大罷免殷鑑不遠

賴清德總統16日出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，並以播放影片的方式指控在野黨「濫權立法」。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃法》再修正版，賴清德總統前天深夜談話痛批「在野獨裁」，讓朝野對峙更加緊張，前民進黨立委林濁水16日表示，當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，要小心大罷免殷鑑不遠；前立法院長游錫堃則在新書發表會前受訪表示，「台灣民主路，大家要一起走」。

林濁水發文指出，《憲法》清楚規定閣揆副署權是用來制衡總統，沒提到卻可以用來制衡國會；「國會惡搞，行政院依惡法行政，國家遭大殃。」他表示，不副署固然超威，但稍不謹慎，大罷免殷鑑不遠。當時精準罷免本來一直獲選民支持，但得意忘形升高為殺無赦的大罷免，結果是被多數民意痛擊，至今傷重仍未恢復。

前國防安全研究院前執行長李文忠則直言，卓榮泰不副署反制立法院，「這是台灣憲政發展史上悲涼令人沉重的一天」。他說，雖然《憲法增修條文》留下行政院長副署權的縫隙，行政院走投無路，但他實在無法像某些親綠法政學者講出「合憲護憲」的話；也有某些親藍法政學者義正辭嚴撻伐，但對癱瘓憲法法庭等爭議視而不見，這兩種學者「立場大於憲政、幫閒大於學術」。

李文忠表示，繼續這樣發展下去的結果是惡鬥升級，憲政下墮，然後是總預算、1.25兆元國防特別預算堪慮，朝野都振振有詞，傷害的是民主憲政及台灣，「要如此下去嗎？」

此外，賴清德前晚談話痛批在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」，藍委王鴻薇指出，清潔隊員的電鍋案引發關注，法務部才擬針對小額貪汙案件修法減刑甚至免刑，且包括綠委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道是在給誰難堪？