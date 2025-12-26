當家寧危機公關？炎亞綸還原進群內幕 「待2分鐘就揹黑鍋」直言：很賭爛

炎亞綸（左）首度回應先前捲入的危機公關群組傳聞。（翻攝自ig/aayan1120、yt/Andy老師）

炎亞綸今（26日）舉辦媒體見面會，並首度開箱個人全新工作室，與媒體及粉絲分享近1年來的心境轉折。活動中，外界關注的焦點之一，是他日前被網友點名，疑似涉及YouTuber「Andy老師」所指控的「危機公關群組」事件。對此，炎亞綸首度公開說明來龍去脈，坦言自己對此感到相當無奈。

危機公關群組是什麼？炎亞綸為何被點名？

回顧事件，Andy老師10月曾公開指控前女友家寧成立所謂「危機公關群組」，試圖引導輿論方向，並提及群組內疑有藝人與公關團隊參與，引發網路揣測。由於部分線索流傳，炎亞綸一度被網友點名，相關討論迅速擴散。

對此，炎亞綸在見面會上澄清，自己與Andy老師及家寧並不熟識，甚至「連聯絡方式都沒有」。他表示，外界流傳的合照，其實只是先前參加展榮、展瑞生日聚會時的大合照，並非私下交情。

炎亞綸與家寧真的有關係嗎？

針對「被拉進群組」一事，炎亞綸進一步說明，當時只是應朋友請託，協助介紹一個合作窗口，完成介紹後，才被加入一個不明來歷的群組。他強調，自己在群組內停留時間極短，「大概2分鐘」，僅簡單表示已完成介紹，隨即退出，也未參與任何討論。

炎亞綸也提到，自己向來不會刻意隱藏身分，沒想到後續事件持續延燒，卻讓自己莫名成為討論對象，對此感到相當困惑。

炎亞綸怎麼看這一年風波？親吐真實心境

談及今年接連捲入話題風波，炎亞綸以苦笑回應，形容這一年「算是很特別的一年」。他也提到，依照民俗說法，2026年將面臨「害太歲」，因此已提前點燈祈福，希望新的一年能夠平順。

