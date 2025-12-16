「當家的加碼對立」林濁水提大罷免示警：得意忘形被多數民意痛擊

行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會，宣布不予副署《財劃法》。前立委林濁水認為，不副署固然超威，但當家的加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好，並以大罷免為例，強調得意忘形的結果是被多數民意痛擊，至今傷重仍未恢復。

針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》再修正案，賴清德總統昨與行政院長及考試院長進行「國政茶敘」，強調為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整；另外，行政院昨下午也召開「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰正式宣布，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」，並喊話立法院可以對行政院長提出不信任投票來制衡。

廣告 廣告

針對「不副署是行政院的合法權力」一說，林濁水今在臉書表示，根本是「合憲權力」，只是憲法清楚規定是用來制衡總統的，沒提到卻可以用來制衡國會；林強調，國會惡搞，行政院依惡法行政，國家遭大殃，但是總比用不副署之名，行「超級否決」之實，讓國家遭大殃還要好很多。

林濁水認為，不副署固然超威，但當家的加碼對立，逼升惡意螺旋，稍不謹慎，「肯定對自己也不好」；林並舉大罷免為例，強調當得意忘形升高後，從「精準罷免」變成「殺無赦」的大罷免，結果就是被多數民意痛擊，至今傷重仍未恢復。

【看原文連結】