當家長會幹部吸金20億！ 美魔女攜孩竄逃正面照被公開

高雄某明星學校家長會副會長邱姓女子涉嫌大規模吸金，受害者遍及教育界、醫界及企業界，初估吸金規模超過20億元，檢警日前發動搜索，不過她已經潛逃至澳門，其正面照也隨之在網上曝光。

回顧此案，邱女在小孩就讀的學校擔任家長會幹部，交遊廣闊且出手闊綽，經常出席學校活動並贊助飲料、餐點，由於長時間累積下來的人脈，她很快將觸手從教育圈，一路擴散至補教界、醫界及企業界，而在過程中也會招攬不少人來投資，許多人出於信任，加上首期投入都有拿回本金，便陸續加碼。

不料今年起，允諾的分紅未再入帳，許多受害者紛紛浮上檯面，要找邱女出來但卻找不到人，這才發現她人已失聯，2名小孩也辦理轉學後查無學籍，檢調獲報後隨即展開偵辦，但邱女卻早已潛逃至澳門，檢方昨（5日）正式對其發布通緝，如今其正面照也在網上隨之曝光。

