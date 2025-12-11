當小丑牌搭上Cookie Clicker？《翻天喜地湊大錢》上架Steam限時8折中

由Mash開發、Oro Interactive發行的創意新遊戲《翻天喜地湊大錢》現已正式發售！遊戲原價156新台幣，發售首兩週可享8折特惠。

（來源：翻天喜地湊大錢官方提供）

這款遊戲就像是《小丑牌》遇見了《Cookie Clicker》。在這裡，你無需精通複雜策略，只需做到螢幕中哪個亮了點哪個，就能讓這台「翻牌湊錢」機器全速運轉。你的目標明確，透過多維度的強化，實現「錢生錢、利滾利」的爽快循環。隨著階段式內容的推進，你將親身經歷一場從「負債開局」到「決戰小丑」的超爽逆轉系作品。

廣告 廣告

（來源：翻天喜地湊大錢官方提供）

階段推進的逆轉劇情

你的冒險從背負巨額債務開始，本以為只要湊齊贖金就能離開小丑的嘉年華，沒想到那只是無限循環夢魘的開端。可惡的小丑根本沒打算守信用！在遇見仙女瑪麗並完成「登升重置」後，你將獲得翻盤的全新能力。唯有把這些能力轉化為真正的資源與力量，你才有底氣直面小丑、奪回自由。

從負債開局到最終對決，一段完整的逆轉旅程正等著你！

（來源：翻天喜地湊大錢官方提供）

簡單規則，越玩越爽的成長回饋

規則非常簡單：翻牌→取得牌型→獲得金幣；再把金幣投入升級，提高賺錢效率。

很快，各種強化會讓你逐步「半自動化」遊戲節奏，享受穩定成長帶來的爽感。這種即時、明確、一路變強的回報循環，就是讓人停不下來的關鍵魅力。

（來源：翻天喜地湊大錢官方提供）

多路線構築，打造你專屬的賺錢引擎

遊戲提供多面向的構築路線，讓你自由打造專屬的「賺錢引擎」：

1）手牌擴充：

誰說只能拿 5 張？上限可提升到 7 張，讓你組出三對、雙三條、大葫蘆甚至誇張的七條等特殊牌型！

2）多桌同步翻牌：

一桌太慢？多開幾桌一起翻牌，效率直接加倍！

3）探索搜刮：

派遣助手外出探索，他們可能帶回擁有特殊效果的強力單卡，讓收益瞬間暴衝；也能請他們幫你整理、移除不想要的卡牌。

4）小丑牌效果：

在探索過程中解鎖各式特殊小丑牌，它們能與牌組產生意想不到的組合效果，開出更多奇妙又爆賺的路線。

5）卡牌融合：

覺得某些卡效果不夠？那就把牌合成吧！

除了精簡牌組，也能提升整體觸發效率，強度高得讓數學老師都要嘆氣。

6）戰鬥符文：

遊戲後期可以用資源解鎖更強大的攻擊性符文，這將成為你正面迎擊小丑的真正底氣！

（來源：翻天喜地湊大錢官方提供）

在這裡，你可以盡情實驗、拼出最誇張的作戰與賺錢組合；也能放鬆心情，享受輕鬆賺錢的療癒節奏。

《翻天喜地湊大錢》現已上線，快到 Steam 展開這場瘋狂又爽快的賺錢大冒險吧！

－

以上內容為廠商提供資料原文