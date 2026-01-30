當小宅學會深呼吸，台北松山13坪預售屋，透過留白找回日常的餘裕

編輯 張若蓁｜圖片提供 十境創物空間設計有限公司

台北的高密度生活，讓城市節奏層層疊加，日常逐漸擁擠，心靈也難得安靜，人們也開始逐漸向內追求治癒與平靜。十境創物空間設計有限公司以「餘白」為設計發想。將室內坪數僅13坪的長型預售屋從根本重塑，在奶油色的基底中，注入流動光影，在小宅裡找回日常的餘裕。



玄關以純白呈現，頂天櫃與系統櫃的搭配，為留白主軸破題，也為居家空間打造清新的迎賓門面。沿著地坪走入室內，奶油色所鋪陳的空間映入眼簾。公領域佈局打破傳統定義，中島餐桌橫跨客、餐廳，卡座與沙發相接，繫起場域間的互動，也讓餐桌兼具工作臺機能，在最小的坪數中創造最完善的機能，為日常保留餘裕。小宅收納以留白概念為核心，藉由樑下餘裕增設櫃體並以奶茶色包覆，巧妙與大空間調和，讓收納隱於無形。客廳電視牆延續奶茶色調，隱藏門調和其中，家具挑選也頗具巧思，相異材質以選用相同色彩，異中求同的手法，讓畫面構成簡練優雅，也蘊含層次。天花設計捨棄降板設計，保留最高屋高，並以軌道燈形式滿足照明需求，餘白讓小宅空間感全然綻放。當居者在公私領域之間穿梭，光影自然灑落，心靈也隨之沉澱。廚房設計為二字型排列，輕淺色彩放大空間感，坪數有限也能從容烹飪。



主臥室分為寢臥區與休憩區兩部分，寢臥區位於建築內部，內斂光影搭配上深色木質櫃體，凝塑沉穩無壓的舒眠環境，疲憊的身心得以在此獲得療癒。而休憩區則規劃於臨窗處，在充盈日光的照射下充滿活力能量，閒暇時光又多了一個新選擇。



空間中大量運用弧形語彙，經過柔化的稜角轉化為溫潤的視覺表情，使曲線成為引導視線的軌跡，讓動線與光影得以緩慢流動。化繁為簡的設計策略，刻意為空間保留呼吸的餘裕，使居住體驗更顯從容不迫，同時也讓光影的穿透變得自然而隨興。

十境創物空間設計有限公司／謝中泰/程力莉

地址：台北市松山區新中街2巷5號1樓

電話：02-27752590

Email：info@c10studio.net

