當小王後二度發聲！王子道歉范姜「跟粿粿共同面對」：沒理由藉口

王子（左）當粿粿（右）小王，再度向范姜彥豐（中）道歉。翻攝IG@meigo.c

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌，對象還是「棒棒堂」成員王子（邱勝翊），王子第一時間道歉希望滅火，粿粿也發布17分鐘影片控訴范姜彥豐吃軟飯，今（4日）爆出范姜彥豐手中的明確證據是兩人的全裸相擁照，王子也再度發文道歉：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝。」

王子在聲明中坦言，事件爆發前他就曾與范姜彥豐會面協商，當面鞠躬道歉，並多次討論賠償金額。他表示：「在您與粿粿婚姻狀態尚存續時，做出了不好的行為，對您造成傷害，我對您與粿粿都非常抱歉。」他也強調，自己從未逃避協商，每次都真心誠意面對，並全力配合溝通，只是雙方在金額上未能達成共識。

王子強調，自己甚至提供過去為父親清償債務的證明，證明范姜彥豐的開價對他超多負荷，他也提出希望能分期付款卻被拒絕，他多次重申「錯就是錯」，「我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。」也透露他早知道事情總有一天會爆出來，「因此我沒有逃避也不會逃避，公眾人物犯錯，我早晚必須面對社會檢驗。」

王子表示，自己的道歉都是真的，沒有第一時間好好道歉是有原因的，「當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚至裡面還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清。」但最後他還是決定要正式公開向范姜彥豐道歉，他同時感謝外界的關心，「讓大家失望了，對不起。」他表示外界指控已經超乎他的想像，甚至有可能會對受害者造成二次傷害，呼籲外界停止散播不實謠言，「事實的責難止於我，我全權承擔。」

王子發文道歉。翻攝IG@prince_pstar



