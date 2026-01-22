當川普「越瘋」、與盟友鬧翻！ 中共越容易推銷「中國可靠理性」力量

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普近期為了格陵蘭，與歐洲親密盟友槓上，威脅對丹麥、英國等8國加收關稅，並將歐洲領導人傳給他的訊息向外界公開，讓美歐裂痕逐漸加大；CNN分析指，就在此時，中共便見縫插針，順勢將自己塑造成值得信賴的「全球領導者」，且願意買單者正不斷增加中。

川普帶來的混亂雖然讓中國有機可乘，但《經濟學人》分析指，中國對於過去美國的各種行動中顯得低調與讓步，如轟炸伊朗、突襲委內瑞拉等；但沒有人知道川普之後的舉動是否會收斂，而中國未來要強硬反擊，又或是繼續低調，寄望能與川普達成協議，有助於推動習近平眼中較迫切的優先事項，如「統一台灣」、「經濟問題」，將會是關注焦點。

美國總統川普近期因格陵蘭議題，對歐洲盟友施壓並威脅加徵關稅，公開歐洲領導人訊息，導致美歐關係裂痕加劇。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

中國在達沃斯論壇推銷「可靠中國」

CNN 21日報導指，在川普睽違6年再次造訪瑞士達沃斯，於世界經濟論壇發表演講前，中國國務院副總理何立峰也出席，搶先在演說中推銷中國「理性、可靠」，試圖與川普的「震撼與威嚇」做對比。

何立峰在演說中稱北京「始終踐行人類命運共同體理念，堅定支持多邊主義和自由貿易」。

他還表示：「我們維護共識與團結，倡導合作而非分裂與對抗，為解決世界共同問題提供中國方案。」

多年來，中國領導人習近平一直想重塑世界秩序，認為目前已被美國及其盟友主導的世界並不公平；而在川普上任後引發的各種震盪之際，中共更加積極地提出自身願景作為替代方案，儘管中國周邊國家對其區域性強勢行為提出了警告。

中國的算計：任美混亂、坐享其成

如今，在中共的政策圈中迴盪著一個簡單的邏輯：中國無須刻意追逐全球權力平衡中的得失，只要保持既定路線，任由美國自行失去盟友與公信力即可。

CNN報導指，這一策略似乎已開始收穫成果。川普對美國盟友的冒犯，包括他先前拒絕排除以武力奪取丹麥領土的可能性，讓美國與盟國之間出現動搖，北約也受到威脅，這種局面是中共過去只敢想、卻難以親手促成的。

美國與盟友開始分裂的明顯例子，可看看加拿大領導人卡尼（Mark Carney）在達沃斯的演講內容。這位美國最親密盟友之一，在演說中作出了一次極為坦率的表態：「我們早就知道，所謂的國際規則秩序在某種程度上是虛假的，最強者會在方便時為自己開脫，貿易規則的執行也是不對稱的。」這番話很明顯是在影射美國。

卡尼的訊息並非直接擁抱中國，這位加拿大領導人在開場時提及對蘇聯威權主義的批評。

但卡尼這番話對中國來說是很重要的訊號。尤其卡尼才訪中，為加中合作開起新篇章，雙方宣布建立「戰略夥伴關係」，並放寬加拿大先前與美國步調一致、對中國電動車實施的嚴格關稅。

卡尼甚至還表示，這一夥伴關係將使加拿大為「新世界秩序」做好準備，這句話同樣呼應了中國對全球變局將至的看法。

更多國家願意與中國拉近距離

其他美國的親密夥伴也已顯示出，希望在接收美國風險的同時，拉近或修補與中國關係的意願。英國首相施凱爾推動與北京進行更多接觸，而就在20日，英國政府疑似為了要讓施凱爾能順利訪中，確定批准在倫敦金融區附近興建具爭議性的中國「超級大使館」。

這些外交操作中，有一部分或許是出於無奈。在一種現實政治的考量下，美國對北約的威脅以及對美國市場築起的壁壘，正在打破舊有聯繫並促成新的結盟。這一切發生之際，西方對中共自身的雄心仍心存疑慮，包括涉及自治島嶼台灣的問題。

而在北京看來，這正是中國可以獲利的局面，不僅能加深美歐之間的裂痕，還能推進自身的領土主張，並鞏固其在全球經濟中的定位。

全球各國正看著中國創紀錄的每年1.2兆美元全球貿易順差，分析人士指出，這種失衡威脅到包括歐洲在內的各地本土產業。

儘管法國總統馬克宏在達沃斯演講中提及中國在經濟上的威脅，但歐洲領導人在此次會議上的關注焦點，顯然已被川普對北約的衝擊所牽動，留給在經濟層面凝聚團結的空間明顯減少。

中國副總理何立峰則利用這一機會，向各國對口官員推銷中國的經濟夥伴關係，並重申北京的立場，稱中國「從不追求貿易順差」，而是因安全理由設置的貿易壁壘的受害者。他說：「中國是其他國家的貿易夥伴，而非對手。中國的發展為世界經濟帶來的是機遇，而不是威脅。」而根據中國官媒說法，達沃斯對這一訊息反應熱烈。

唐羅主義恐怕無法讓中國這麼好過

但中國在「川普混亂」中真能紅利不斷嗎？《經濟學人》指出，美國成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，剝奪了中國在南美最親密的夥伴及其在該地區最大的武器買家。

這一行動同時影響了中國約4%的原油進口，並可能迫使中國註銷約100億美元的貸款。川普威脅要遏制中國在西半球的存在，令中國的其他多項利益面臨風險，包括港口、衛星站、數十億美元的貿易往來，以及設在古巴的一個大型間諜基地。

與此同時，在伊朗，在美國制裁與軍事威脅支持下爆發的動盪，也撼動了另一個威權政權。伊朗去年提供了中國12%的石油進口量，並支撐著中國在中東的影響力。

分析指，習近平或許希望川普的冒險主義最終會適得其反，使美國捲入多場危機，從而分散其對中國的注意力。

中國得思考：要繼續犧牲還是反擊

若美國真的奪取格陵蘭，中國將樂見這對北約以及美歐關係造成的損害。但與美國的西方盟友一樣，中國如今也明白，安撫川普並不能保證他日後會收斂。若對美國意圖缺乏更大的確定性，習近平將不願再犧牲更多中國的利益。

因此，這位中國領導人正面臨一個前所未有的兩難抉擇，是否應更強硬地反擊美國的脅迫，以保護遠離中國本土的海外利益，還是應暫時承受對其全球雄心的打擊，寄望於與川普達成協議，從而有助於中國更迫切的優先事項，像是經濟，以及推進與統一台灣的進程。

報導指，川普與習近平今年計畫至少會面三次，其中包括4月在北京舉行的一場峰會。

中共便見縫插針，順勢將自己塑造成值得信賴的「全球領導者」，且願意買單者正不斷增加中。（圖／翻攝自X平台 @anakaseiji14）

中國學者重新評估川普對風險承受度

中國學者正迅速重新評估川普對風險的承受度，包括動用武力的可能性。一位隸屬於中國國家安全部智庫的拉美問題專家孫岩峰（Sun Yanfeng）表示：「我們過去一直認為，在擴張階段，美國更可能採取像伊拉克與阿富汗那樣的大規模入侵行動。」他認為，對委內瑞拉的突襲顯示出，「美國維持霸權的方式與戰術已經發生了重大變化」。

這將影響中國對4月可能與川普舉行峰會的態度。在頂住美國關稅攻勢後，中國官員曾對以相對有利的條件敲定貿易協議、甚至在台灣問題上達成新的諒解充滿信心。這兩者仍有可能實現，但任何協議的可行性，也可能取決於中國在多大程度上抵制川普政府更廣泛的全球計畫。

關鍵問題在於，川普的這些全球計畫究竟會有多廣泛。北京人民大學國際事務專家金燦榮認為，今年美國對伊朗發動軍事打擊的可能性仍然很高。他認為，川普政府將對古巴、哥倫比亞、尼加拉瓜以及巴西的左翼政權施加更大壓力，並預期美國也會在非洲攫取更多資源，或至少阻止中國獲得這些資源。

即便如此，這一切的潛在代價雖然不小，但若回報是一個屬於自己的勢力範圍，中國仍有能力承受。美國未必能在所有行動中得手；即使成功，許多被針對的政府仍需要與中國做生意。但默許這種局面，意味著習近平必須大幅重新校準其全球雄心。

