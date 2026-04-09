當川普「TACO」讓人常焦慮 精神科醫師：從焦慮走向韌性是台灣社會的關鍵課題

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川普「TACO」說法引發國際關注，地緣政治不確定性升高，也讓台灣社會出現集體焦慮情緒。精神科醫師提醒，長期壓力恐影響睡眠與自律神經。（圖片來源／信傳媒編輯部）

在全球政經局勢快速變動之際，一種被稱為「TACO」（Trump Always Chickens Out）的說法，逐漸成為國際政治觀察中的熱門關鍵字。其背後所指涉的，是對美國前總統Donald Trump談判風格的質疑—強勢表態、極限施壓，最終卻可能出現策略性退讓。

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然而，這樣的政治現象，對台灣社會而言，不只是國際關係的觀察議題，更可能轉化為真實的集體心理壓力。當軍購延宕、預算爭議與「被背叛」的想像交織，民眾的焦慮感正在悄然累積。

精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時指出，這樣的「地緣政治焦慮」，已不只是抽象的不安，而可能進一步影響自律神經、睡眠品質，甚至引發憂鬱與慢性壓力反應。「當外在世界充滿不確定，人們最容易失去的，就是內在的穩定感。」

國際不確定性，如何變成心理壓力？

楊聰財分析，人類大腦在面對「不可預測風險」時，會啟動類似生存危機的反應機制。當媒體不斷出現「軍購未到貨」、「鉅額預算」等訊息時，大腦的杏仁核會被刺激，產生戰或逃（fight or flight）反應。

長期下來，這類壓力可能導致：

1. 失眠、淺眠 2. 易怒、情緒波動 3. 注意力下降（俗稱腦霧） 4. 自律神經失調

「很多人以為只是看新聞心情不好，但其實身體已經進入慢性壓力狀態。」他提醒，這種「集體焦慮」，若未適當處理，會逐漸侵蝕個人的心理韌性。

從「情緒內耗」走向「心理防衛」

面對高度不確定的國際局勢，楊聰財提出，民眾首先需要建立的，是一種「心理界線」。

他強調，「我們無法控制國際政治，但可以選擇如何回應資訊。」

具體而言，包括：

1. 辨識資訊來源，避免被假訊息與情緒性言論牽動 2. 減少過度關注政治口水，避免情緒反覆消耗 3. 接納「不確定性」本身就是常態，而非例外

這種轉變，關鍵在於從「被動接收」轉為「主動詮釋」。

生理穩定，是所有韌性的基礎

在心理調適之外，楊聰財特別強調「身體」的重要性。

他指出，焦慮會導致壓力荷爾蒙（如皮質醇）長期偏高，若缺乏調節，將進一步影響免疫力與情緒穩定。因此，在動盪年代，維持基本生活節奏反而更加重要，包括規律運動（穩定神經系統）、固定作息（改善睡眠品質），及均衡飲食（支持腦部功能）。

「很多人想靠意志力撐過焦慮，但真正有效的，是從生理層面打底。」

規律運動與穩定作息，有助降低壓力荷爾蒙、提升心理韌性，是動盪年代中最基本也最重要的自我照顧方式。（圖片來源／freepik）

除了個體層面，楊聰財也強調「關係」的重要性。

當國際承諾變得難以預測，民間社會的互信與支持，反而成為穩定的來源。他建議，民眾可透過以下方式強化社會連結：

1. 參與社區活動或公民論壇 2. 與家人、朋友進行理性對話 3. 建立鄰里互助網絡

「孤立會放大恐懼，但連結可以稀釋焦慮。」他指出，這不只是心理支持，更是實質的風險分散機制。

面對「被背叛感」：承認，是療癒的開始

在「TACO」討論熱度升高的同時，一種潛在的情緒也在社會中蔓延—被背叛感。

楊聰財認為，這其實是一種「集體心理創傷」的表現。

「當人們長期相信某種安全依附，一旦出現動搖，就會產生失落與憤怒。」他建議，不應壓抑這種感受，而應透過對話與理解來消化，包括承認情緒的存在、理解國際政治本質為利益交換，也避免將複雜局勢簡化為單一責任歸因。

這樣的過程，有助於將情緒轉化為成熟的判斷力。

楊聰財進一步指出，這場「心理震盪」，其實也是一個重新思考集體定位的契機。

「如果一個社會過度依賴外在保護，心理上就容易變得脆弱。」他認為，真正的安全感，來自於內在的穩定與共同價值。

這包含強化本土認同與責任感、支持多元外交與風險分散，以及理性監督政府決策與預算透明，「從心理學角度來看，這是一種從依附走向自主的過程。」他說。

一個家庭的轉變：從恐懼到行動

楊聰財分享，一名中部45歲的陳姓上班族，曾因國際局勢焦慮不已，甚至考慮移民。但在與社區與教會朋友交流後，他逐漸調整心態，轉向具體行動：

1. 參與公民討論，向民代反映政策監督需求

2. 與家人建立規律運動習慣

3. 準備防災物資並接受急救訓練

這樣的轉變，從「資訊焦慮」走向「行動掌控」，不僅降低焦慮，也提升了家庭的安全感。

在不確定中，找回可控的力量

面對國際局勢的反覆與不確定，楊聰財強調，民眾不需要陷入極端情緒。

「我們不必過度依賴，也不必完全否定任何盟友，而是要回到一個更成熟的位置—理性、穩定、有行動力。」

他指出，真正能對抗動盪的，不只是軍事或外交，更是一個社會的心理韌性。「當每個人都能穩住自己，整個社會就會穩。」

在「TACO」成為政治討論關鍵字的此刻，或許更值得關注的，不只是國際局勢如何變化，而是民眾如何在變局中，維持清明、建立連結，並持續前行。

(原始連結)





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