當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡

工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：







「生存VS成長」你是哪個？



2017年1月6日，那天我才剛和家人從墨西哥渡假回來，我接到一通來自老闆的電話，他告訴我：「高階主管決定重整公司，要大幅減少員工人數。」而在前幾個月，我們才剛艱辛地完成一輪人員縮編，而現在又希望進行更大幅的縮編。我整個人在沙發上捲成一顆球，感覺自己被揍了一拳，心臟像剛運動完那樣劇烈狂跳。我告訴老闆：「時候到了，我大概完蛋了。」

不過我還是振作起來，提出計畫為需要找到新職務的上百位員工創立新單位。那年的大多時間，我都在和人力資源、徵才團隊以及其他義工一起工作，訓練並支援這些需要尋找新職務的人。這些事情進展不錯，我們也為大多數人找到新單位，但我也得為自己找新工作，畢竟我是家庭的主要收入來源，經濟負擔壓在我身上。

我們如何在步調飛快的環境中「生存」，並且「成長」呢？界線什麼時候有用？當我問大家，在現在工作中是「生存」還是「成長」時，某些女性會立刻笑出來，然後有人反問我：「妳是指哪一天？」我訪問過的女性中，有人正在轉換職涯，有人在尋找新工作，有人剛升遷，有人過了很糟的一天，有人在照顧生病的孩子或長輩。這個清單可以一直列下去，這全部都影響著我們當下的感受。

有個常見主題，「成長」的定義一直在改變，沒有固定模式，也無法確保自己是否已經或持續成長。成長與生存經常輪替，根據哪一年、哪一月、哪一天，甚至哪一分鐘而有所不同。









我所訪問的女性提到她們的感受，例如：「我才剛開始成長」，或是「我最近只是在生存而已」，也有些女性甚至不敢確定自己是否有所成長，而有些人則認為只要繼續接受挑戰和學習，那樣就是成長。「是否成長」的感覺，與我們判斷人「是否成功」的標準相反，隨時都在改變。

關於演講中，我談到工作與生活中的壓力，有時上升，有時下降，有時則不一定。而我們緊抓不放的問題是：我們在健康和心理上遇到困難時，要如何成為好的領袖或員工？假如我們不理解和不接受身為人類的所有面向，我們要如何打造出好產品和好服務？如何保持工作與生活之間的良好平衡？

我自己則經常處於生存模式，通常是因為過多的工作量與身為母親的責任。我經常自我提醒：「日子不會永遠是這樣，事情都會過去。」藉此幫助自己避免迷失。我努力讓自己每天都擁有8小時的睡眠，以免變得暴躁；我寫下待辦清單，因為用頭腦記住每件事會讓我的腦袋壓力太大，並且在我處理完某些事之後會把它們加入完成清單，這樣我才能享受把它們刪掉的樂趣。我會為了完成這些小事獎勵自己，這樣我就還是能夠享受成功。

舉例來說，我的書桌上有一個玻璃罐，剛開始是空的，而每當我幫助別人、完成一項困難任務或是獲得稱讚，我就在裡面放一顆彈珠，搖動罐子所發出的聲音讓我感到滿足，也幫助我找到認同自己的片刻。看著裝滿彈珠的罐子，會在我遇到困難的時候，讓我的心感到滿足。妳是否擁有能夠幫助自己轉換感受的事物呢？以下是其他女性談到對她們有幫助的事物。





8方法幫助自己轉換心境



說不（Saying no）： 我們可以培養拒絕的能力（雖然拒絕別人可能會讓我們尷尬，但我們不能對什麼事都說好）、了解自己呈現出來的樣子，以及預設期待並保持正面看法。

轉變想法（Mental shift）： 我非常相信轉換想法的能力。遇到困難的時候、每當覺得撐不下去的時候，我會提醒自己專注在3件曾經發生過的美好事情上，或是想3個讓我真心感謝的時刻，透過這個方法，雖然狀態可能不會一下子徹底轉變，但我能夠告訴自己：妳已經盡力了，這樣已經很好。

全面檢查（The gut check）： 我是非常直率的人，只要有我可以批評的事，我就會說出來，因為我認為說出來比較好，能讓事情浮上檯面，但並不是每件事都可以這樣處理，特別是關於同事間的人際關係。有個很好的方法，就是向同事拋出問題，藉此來檢視自己的觀點是不是帶有偏見。

慢慢來（Taking time）： 1年前的我，那時候整個精疲力盡，我告訴醫生：「我不知道該怎麼做了。」於是我休了6個星期的假，其實並不是很長，但是足夠讓我去找教練、治療師以及物理治療師。能夠休息真的很棒，在那段時間裡，我覺得自己獲得了更好的想法，還有處理各種狀況的能力。我真的覺得擁有處理問題的能力拯救了我，讓我能夠活過那一年。

進化（Evolving）： 我會說我在成長，我想我終於找到能給我支持的環境及團隊，這是很棒的組合，因為我可以盡情發揮能力和發表意見。我還是很需要再更努力擴張我的資源、要知道如何讓某些經理開心、如何讓我的科技事業成長、如何把我的潛能化為實力、如何向上爬升。

依靠別人（Learning others）： 我撐過來的方式是依靠朋友和支持我的人。我們要讓自己身邊圍繞著能夠理解自己的人，無論他們是否在科技業工作，是否經常加班，這都不重要，只要他們懂得欣賞妳這個人、妳做的事以及妳為生活所做的努力，我覺得這是最重要的。

認識自己（Knowing yourself）： 現在我的團隊正在成長，但我卻發現自己沒有跟著成長，好像在原地踏步。在團隊需要支援的時候，我只是模糊地覺得可以做點什麼，而不是肯定自己已經掌控一切，但我仍是解決這些問題的人員之一。在這些過程中，解決的方法會慢慢出現，對我來說這就是成長的感覺。

對的狀態（The right situation）：我很幸運能夠在管理團隊中獲得這樣的職務，擁有這樣的轉變。我認為在下一個職務層級裡，這些彈性空間會比較少，我希望能夠看到越來越多公司實現遠距工作或是彈性工時，因為壓力減少、省去通勤時間等等，會比傳統的工作安排更有影響力。

聽到來自女性的分享之後，我很高興當時沒有把這本書命名為「生存或成長」，這種標題聽起來好像我們的生活只有兩個極端的選擇。事實上，我們每天都在生存和成長之間來來回回，隨時在經歷高低起伏，我們的生活就是去瞭解如何探索和影響這些模式。

既然說到這裡，妳是否想過辭職呢？我有，但嚴格來說只有很少的幾次而已。大多時候我想像的畫面是像烏托邦一樣：我站在大地、各種動物之間，沒有難聞的味道，孩子們都超級乖。那我會感到孤獨嗎？這個答案我們將在下一章節中找到。

（本文摘自／科技女的職場修練與冒險：Google女性領導人告訴妳，從背景、優勢、弱點到必備技能，科技圈女子如何在男性主導世界裡建造事業／財經傳訊）

本文授權轉載自《優活健康網》