當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：
「生存VS成長」你是哪個？
2017年1月6日，那天我才剛和家人從墨西哥渡假回來，我接到一通來自老闆的電話，他告訴我：「高階主管決定重整公司，要大幅減少員工人數。」而在前幾個月，我們才剛艱辛地完成一輪人員縮編，而現在又希望進行更大幅的縮編。我整個人在沙發上捲成一顆球，感覺自己被揍了一拳，心臟像剛運動完那樣劇烈狂跳。我告訴老闆：「時候到了，我大概完蛋了。」
不過我還是振作起來，提出計畫為需要找到新職務的上百位員工創立新單位。那年的大多時間，我都在和人力資源、徵才團隊以及其他義工一起工作，訓練並支援這些需要尋找新職務的人。這些事情進展不錯，我們也為大多數人找到新單位，但我也得為自己找新工作，畢竟我是家庭的主要收入來源，經濟負擔壓在我身上。
我們如何在步調飛快的環境中「生存」，並且「成長」呢？界線什麼時候有用？當我問大家，在現在工作中是「生存」還是「成長」時，某些女性會立刻笑出來，然後有人反問我：「妳是指哪一天？」我訪問過的女性中，有人正在轉換職涯，有人在尋找新工作，有人剛升遷，有人過了很糟的一天，有人在照顧生病的孩子或長輩。這個清單可以一直列下去，這全部都影響著我們當下的感受。
有個常見主題，「成長」的定義一直在改變，沒有固定模式，也無法確保自己是否已經或持續成長。成長與生存經常輪替，根據哪一年、哪一月、哪一天，甚至哪一分鐘而有所不同。
我所訪問的女性提到她們的感受，例如：「我才剛開始成長」，或是「我最近只是在生存而已」，也有些女性甚至不敢確定自己是否有所成長，而有些人則認為只要繼續接受挑戰和學習，那樣就是成長。「是否成長」的感覺，與我們判斷人「是否成功」的標準相反，隨時都在改變。
關於演講中，我談到工作與生活中的壓力，有時上升，有時下降，有時則不一定。而我們緊抓不放的問題是：我們在健康和心理上遇到困難時，要如何成為好的領袖或員工？假如我們不理解和不接受身為人類的所有面向，我們要如何打造出好產品和好服務？如何保持工作與生活之間的良好平衡？
我自己則經常處於生存模式，通常是因為過多的工作量與身為母親的責任。我經常自我提醒：「日子不會永遠是這樣，事情都會過去。」藉此幫助自己避免迷失。我努力讓自己每天都擁有8小時的睡眠，以免變得暴躁；我寫下待辦清單，因為用頭腦記住每件事會讓我的腦袋壓力太大，並且在我處理完某些事之後會把它們加入完成清單，這樣我才能享受把它們刪掉的樂趣。我會為了完成這些小事獎勵自己，這樣我就還是能夠享受成功。
舉例來說，我的書桌上有一個玻璃罐，剛開始是空的，而每當我幫助別人、完成一項困難任務或是獲得稱讚，我就在裡面放一顆彈珠，搖動罐子所發出的聲音讓我感到滿足，也幫助我找到認同自己的片刻。看著裝滿彈珠的罐子，會在我遇到困難的時候，讓我的心感到滿足。妳是否擁有能夠幫助自己轉換感受的事物呢？以下是其他女性談到對她們有幫助的事物。
8方法幫助自己轉換心境
說不（Saying no）：我們可以培養拒絕的能力（雖然拒絕別人可能會讓我們尷尬，但我們不能對什麼事都說好）、了解自己呈現出來的樣子，以及預設期待並保持正面看法。
轉變想法（Mental shift）：我非常相信轉換想法的能力。遇到困難的時候、每當覺得撐不下去的時候，我會提醒自己專注在3件曾經發生過的美好事情上，或是想3個讓我真心感謝的時刻，透過這個方法，雖然狀態可能不會一下子徹底轉變，但我能夠告訴自己：妳已經盡力了，這樣已經很好。
全面檢查（The gut check）：我是非常直率的人，只要有我可以批評的事，我就會說出來，因為我認為說出來比較好，能讓事情浮上檯面，但並不是每件事都可以這樣處理，特別是關於同事間的人際關係。有個很好的方法，就是向同事拋出問題，藉此來檢視自己的觀點是不是帶有偏見。
慢慢來（Taking time）：1年前的我，那時候整個精疲力盡，我告訴醫生：「我不知道該怎麼做了。」於是我休了6個星期的假，其實並不是很長，但是足夠讓我去找教練、治療師以及物理治療師。能夠休息真的很棒，在那段時間裡，我覺得自己獲得了更好的想法，還有處理各種狀況的能力。我真的覺得擁有處理問題的能力拯救了我，讓我能夠活過那一年。
進化（Evolving）：我會說我在成長，我想我終於找到能給我支持的環境及團隊，這是很棒的組合，因為我可以盡情發揮能力和發表意見。我還是很需要再更努力擴張我的資源、要知道如何讓某些經理開心、如何讓我的科技事業成長、如何把我的潛能化為實力、如何向上爬升。
依靠別人（Learning others）：我撐過來的方式是依靠朋友和支持我的人。我們要讓自己身邊圍繞著能夠理解自己的人，無論他們是否在科技業工作，是否經常加班，這都不重要，只要他們懂得欣賞妳這個人、妳做的事以及妳為生活所做的努力，我覺得這是最重要的。
認識自己（Knowing yourself）：現在我的團隊正在成長，但我卻發現自己沒有跟著成長，好像在原地踏步。在團隊需要支援的時候，我只是模糊地覺得可以做點什麼，而不是肯定自己已經掌控一切，但我仍是解決這些問題的人員之一。在這些過程中，解決的方法會慢慢出現，對我來說這就是成長的感覺。
對的狀態（The right situation）：我很幸運能夠在管理團隊中獲得這樣的職務，擁有這樣的轉變。我認為在下一個職務層級裡，這些彈性空間會比較少，我希望能夠看到越來越多公司實現遠距工作或是彈性工時，因為壓力減少、省去通勤時間等等，會比傳統的工作安排更有影響力。
聽到來自女性的分享之後，我很高興當時沒有把這本書命名為「生存或成長」，這種標題聽起來好像我們的生活只有兩個極端的選擇。事實上，我們每天都在生存和成長之間來來回回，隨時在經歷高低起伏，我們的生活就是去瞭解如何探索和影響這些模式。
既然說到這裡，妳是否想過辭職呢？我有，但嚴格來說只有很少的幾次而已。大多時候我想像的畫面是像烏托邦一樣：我站在大地、各種動物之間，沒有難聞的味道，孩子們都超級乖。那我會感到孤獨嗎？這個答案我們將在下一章節中找到。
（本文摘自／科技女的職場修練與冒險：Google女性領導人告訴妳，從背景、優勢、弱點到必備技能，科技圈女子如何在男性主導世界裡建造事業／財經傳訊）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
該不該跟同事當朋友？過來人揭職場人際原則：保持一片海的社交距離
女強人總是不討喜？Google女主管淺談「女性主義」：開會前分享1件事
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為 當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
其他人也在看
AI大舉來襲 職場白領階層岌岌可危
外電報導，美國正掀起一場由AI所掀起的裁員大浪潮。有越來越多企業高層警告：AI正在重塑職場生態，而在這其中，白領階層將「首當其衝」。（葉柏毅報導） 電商網站亞馬遜在這個星期宣佈，將裁撤1.4萬名中廣新聞網 ・ 1 天前
4生肖「未來3年越來越有錢」 工作、投資都豐收
低調賺錢！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬牛、屬兔、屬蛇、屬豬的人，本身具備優異能力，願意發揮、上進，在未來三年有望「越來越有錢」，如屬牛在工作上薪水增加、屬蛇注重財務規劃，可穩穩地投資獲利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗鐵皮倉庫遭破壞行竊 (圖)
苗栗市一間倉庫日前遭人以器具剪開鐵皮後，闖入偷走10多張檜木圓桌及洋酒。中央社 ・ 20 小時前
勞動部「勞工就業通」助高齡勞工安全續留職場
面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部推動「勞工就業通計畫」，協助中高齡及高齡勞工減輕身體負擔並延長職涯，其中運用「推動職務再設計服務計畫」，透過提供就業輔具及改善工作環境等方式，協助企業打造安全且友善的職場環境，並確保中高齡員工能夠持續穩定工作，安心續留職場。中時新聞網 ・ 19 小時前
別再用熱水壺煮泡麵 日本飯店揭後果
[NOWnews今日新聞]一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
打工度假首選紐澳！他困惑「鄰近台灣的國家」被冷落 過來人揭殘酷真相
許多年輕人大學畢業後，為了比同齡人更早賺到錢，常選擇出國打工度假，希望能快速存到人生的第一桶金，不但不少人在規劃時卻忽略了各國的文化差異。有網友好奇發問，為什麼大部分人選擇到澳洲、紐西蘭打工度假，反而離台灣最近的日本卻少有人前往？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
當兵也有家長群組！媽狂問超瞎問題 律師：長官在做幼兒園老師的事
近來因男星頻爆閃兵，讓當兵議題又掀起討論，有網友表示，在家人入伍後加入Line的家長群組，沒想到原本用來發布重要事項的群組，卻變成家長在詢問小孩要看醫生能否請假、孩子坐上專車了嗎、到營區了沒，讓原PO不禁直呼「當兵不是幼稚園欸」，律師王至德也分享該篇貼文，表示「要群組裡的營級以上長官，去做幼兒園老師做的事，真是太好笑了」。中時新聞網 ・ 19 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發現金萬元 元大銀加碼應援、最高抽11萬元現金
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。中時財經即時 ・ 18 小時前
倒數3個月！該裸辭還是領完年終走人？眾人一面倒選它：賺爆
年關將近，又到了許多上班族轉換跑道的時候。有人就開始思考，到底該直接向公司提出辭職，還是撐到領完年終再走人，引發熱議。有人就分析兩種選擇的利弊，直指1選項既讓公司多付一筆錢，還要想辦法和其他公司搶人，簡直賺爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
酷澎、亞馬遜 加碼投資台灣
美商Coupang酷澎於2025年APEC企業領袖高峰會上發表主題演講，強調2022～2024年已在包括台灣的亞太地區投資AI及先進技術已超過30億美元，並承諾將持續投資。工商時報 ・ 1 天前
假購檜木探路行竊！賊撬開鐵皮挖大洞 店家損失80萬
苗栗市區一間鐵皮倉庫22日深夜發生竊案，收藏多年的檜木圓桌及洋酒遭竊，損失金額約80餘萬元。警方接獲報案後立即組成專案小組展開偵辦，經調閱監視器鎖定涉案對象，10月28日前往新北市、台中市及雲林縣等地，拘提李姓、吳姓及謝姓三名竊嫌，並查獲犯案工具及部分贓物。全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並獲法院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
昔捧紅《棒棒堂》！製作人曝王子私下面：看到新聞反應和大家一樣
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子，貼文曝光掀起熱論。而過去擔任《模范棒棒堂》製作人B2，今（30）日現身《小姐不熙娣》記者會，坦言昨天自己比較忙，看到新聞的反應「跟大家一樣」。自由時報 ・ 18 小時前
佛心老闆周休三日！辦公室驚見員工「偷帶女孩子」氣炸：方便當隨便
根據勞動部2024年統計，我國總工時居世界主要各國第5高、亞洲主要各國第2，讓許多民眾紛紛喊苦，甚至在「公共政策網路參與平台」連署提案周休三日。一位經營小型設計公司的男子近日表示，為了讓員工可以好好休息、陪家人，他決定實施周休三日，沒想到有位員工偶爾趁著休假日，偷進公司吹冷氣、用電、吃零食，有一次甚至私帶外人進入辦公室，讓他直呼「給大家方便、大家當隨便」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛直言是該員工有問題，建議他儘速開除。中時新聞網 ・ 11 小時前
上班灌5罐啤酒！ 囂張酒駕男拒檢「撞倒警機車」
新北市 / 綜合報導 新北市林口區昨(29)日晚上6點，有酒駕男子拒絕臨檢衝撞警方，這名陳姓修車廠老闆，在上班時喝了5瓶罐裝啤酒後，仍然照常開車返家，在路上遇上員警，發現他滿臉通紅要他受檢，沒想到他卻拒檢逃逸，過程中更衝撞警方，警方一度拔槍喝斥，最終是警方與熱心民眾聯手壓制逮人，後續更測得酒測值高達0.45毫克，遭到送辦。員警說：「白色自小客，停車。」大馬路上員警騎著機車，不斷朝前方的白色休旅車喝斥，員警說：「停車，停車。」儘管員警已經擋在前面，駕駛仍然不願意下車配合辦案，甚至一度嘗試要鑽縫隙還想逃離現場，後方車輛行車紀錄器拍下，小客車拒檢轉頭想走，直接撞倒員警機車，直到員警拔槍大喊，駕駛才終於乖乖停車打開車門。從駕駛座被拖了出來，一旁的店家老闆聽聞聲響，直接衝上前協助警方將駕駛制伏在地，員警說：「酒駕，應該是酒駕。」打開車門就聞到濃濃酒味，駕駛話都說不清楚。男人島餐館老闆李秉樺說：「我們剛好要開店，我們剛好在門口，然後就聽到警車的聲音我們就回頭看，然後就發現警車，騎摩托車把它擋在前面攔下來，我們剛好那剎那就看到他，對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑，然後員警就直接拔槍了。」原來這名駕駛昨日晚間6點行經新北市林口區麗園一街與麗園路口時，遭到警方臨檢攔查，不過41歲陳姓駕駛無視員警直直往前開，右轉文化一路一段逃逸，但逃沒幾個路口在文化一路一段與四維路口，就被員警追上遭到逮捕，酒測值還高達0.45毫克。文化派出所副所長張秉鈞說：「經查駕駛為酒駕上路，酒測值達0.45毫克，本分局偵詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。」據了解陳姓駕駛是修車廠老闆，當時下班開車回家，但他上班時就喝了5瓶罐裝啤酒，而且這已經是他第二次酒後上路，如今不只酒駕違規，甚至拒檢衝撞警察恐怕罪加一等。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
打工度假超夯…網點「1鄰近國家」竟沒人選！
生活中心／翁莉婷報導越來越多人大學畢業後，為了累積不同人生經驗選擇出國打工度假，不僅能夠體驗當地生活也可以提升外語能力，更重要的是能趕快存到「人生第一桶金」。不過，近日有網友在Dcard疑惑發問「為什麼一堆人寧願跑去澳洲、紐西蘭、加拿大打工，也不要去相對鄰近的日本工作？」。貼文曝光後，引發網友熱議。民視 ・ 19 小時前
退休金2665萬才夠？求職網曝省吃儉用價 6成熟齡勞工憂「老老照顧」
yes123求職網近期調查，在「生活無虞」前提下，熟齡勞工預估的退休金，平均高達2665萬元，但調查結果顯示，達成率僅為23.8%。yes123求職網發言人楊宗斌表示，據主計總處公佈的去年度數據，平均每人月消費為26640元，若推算平均活到80歲，「平價（節儉版）」的退休金數字，其實並沒有那麼多。另外，熟齡勞工還碰到一個嚴峻的生活狀況「老老照顧」，更有87%人曾經因此動過離職念頭。中時新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐開撕！粿粿驚爆偷吃王子邱勝翊 網友「24字神預言」曝光
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿婚變延燒多時，男方今（29）日拋出震撼彈，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），表示自己看到兩人出軌鐵證時，人生第一次感受到撕心裂肺的痛，「我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主的顫抖著。」事實上，過去早已有網友認為粿粿與王子關係不尋常，沒想到如今卻一語成讖成了預言家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前