當市長、總統均遭彈劾 王鴻薇轟賴清德：藐視憲法挑起對立

國民黨立委王鴻薇2026.2.21於立法院全院委員會對總統提出彈劾案發言。郭宏章攝



立法院全院委員會從今天（1/21）起連續兩天舉行總統賴清德彈劾案審查會，國民黨立委王鴻薇今天上午在會中痛批總統賴清德「選前說一套、選後說一套」，選前說願意到立法院國情報告，還說會「要馬英九總統即問即答」，選後卻拒絕來做報告。王鴻薇也批評賴清德被彈劾「已經不是第一次」，批評賴的行事風格，就是不遵守民主憲政，藐視憲法，指賴清德當年擔任台南市長拒絕進入台南市議會，就被監察院彈劾。王鴻薇強調，要彈劾賴清德總統是因為他做了太多的政治「芭樂票」。

在藍白立委主導下，台灣首度舉行總統彈劾程序，立法院今天上午起舉行全院委員會，審查總統賴清德彈劾案。國民黨立委王鴻薇對彈劾案發言時首先表示，要譴責賴總統拒絕來到立法院，「為他自己的清白，為他自己的清白，為他自己的政績來做說明的機會，他自己都放棄，他竟然沒有辯護的勇氣！」

王鴻薇也說，賴清德拒絕到立法院說明的理由竟然是以現在的憲法法庭的判決意旨指出，如果他來立法院來做說明的話是違憲。王鴻薇說明，這一次立法院是根據立法院的職權行使法第43條來邀請賴總統來做說明，這一條根本沒有被判決違憲，因此必須譴責賴總統自己沒有勇氣，不敢來做說明，竟然製造假訊息，自己當起了大法官。

由於民進黨立委鍾佳濱指出，國民黨對於行政院長不附署立法院由藍白主導通過的法案，藍白兩黨可以提起倒閣，也可以解散國會。王鴻薇也以此來諷刺賴清德。王鴻薇說，「鍾佳濱委員竟然還提到了日本首相高市早苗，她這兩天宣佈解散國會。」王鴻薇強調，高市早苗身為女性的領導人，是非常「有guts」（有種）的，也非常願意負起責任來，高市在宣布解散國會的時候，特別提到是賭上她首相的職位及其政治生命來解散國會，「可是請問一下，如果今天我們解散國會，賴清德有下來重選嗎？賴清德會負起他的政治責任、他的政治生命嗎？不會，因為他躲在我們中華民國的憲政體制的保護傘下。」

王鴻薇批民進黨還在那邊說風涼話，「我必須要說都是早苗有這樣的膽識，有這樣的擔當，但是賴清德沒有。只是想要繼續的挑起社會對立而已。」

王鴻薇還播放一段賴清德先前的影片，指當時賴清德先前支持立法院修法時提出「總統到立法院國情報告義務化」、也支持國情報告時總統應該「即問即答」，但是當選後卻都跳票，現在也拒絕到立法院進行國情報告。對此，王鴻薇批評賴清德「選前說一套、選後說一套」。

王鴻薇接著批評，選前賴總統數度說他願意負起這樣的義務，他願意欣然到立法院來做報告，但是在選後，「不要說我們的國會改革法案，透過憲法法庭然後宣布違憲，就是根本沒有被宣布違憲的、到立法院做彈劾說明，他也拒絕來做報告。」

王鴻薇也提起2015年8月監察院彈劾時任台南市長賴清德案。王鴻薇說，賴總統其實他被彈劾已經不是第一次了，「賴總統他的行事風格，他的不尊重民主政治，藐視憲法，他的作風，在他擔任台南市長的時候就被監察院彈劾，因為監察院就是以他拒不進入議會，已經違背地方自治的相關的精神，而對他提出申誡。所以賴總統他不但是史上第一個被立法院提出彈劾，他也是史上第一個擔任市長也被彈劾，擔任總統也被提起彈劾，請問一下這到底是誰的問題？」

王鴻薇繼續批評：「賴總統自己沒有問題嗎。到現在更沒有勇氣來為自己來做辯護。」、「他是一個能夠團結台灣 他是能一個安定台灣社會的總統嗎？」

王鴻薇也說，除了賴清德承諾願意到立法院來做報告跳票之外，選前承認要落實居住正義喊出社宅100萬戶，裡面包括要興建社宅13萬戶，但是他就任短短的一年多，就立刻的跳票這個社宅的數量，從原來的13萬戶大幅縮水到只剩下4萬戶而已。問賴清德之前承諾年輕人的「居住正義」在哪裡？這跳票縮水的幅度高達七成之多，「這不叫做是惡意詐騙嗎？這不是騙選票，什麼叫做騙選票？」

王鴻薇也指出，賴總統在選舉時說他擔任總統，兩岸發生戰爭的機率是最低的，但賴清德最近宣稱「中共北京當局2027要完成武統台灣的準備」，「怎麼短短的一年多，你就已經也知道對岸會去完成一個武統台灣的準備了呢？」

王鴻薇也批賴清德他在接受採訪的時候說「中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到」但這幾年中共持續的「圍台軍演」之外，最近中共的無人機都侵入了東沙群島的領空。「請問一下，這叫做沒有越雷池一步嗎？」 他除了接受媒體採訪，具體的作為又是什麼呢？

王鴻薇也對台美關稅談判結果提出批評，包括到底美國要怎樣要求台灣全面開放市場，「我們都不清楚，所以今天我們是做一個歷史的記錄，我們要對歷史負責，而不是做一個跳票的政治人物。」

