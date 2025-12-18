當年人手一台！「日本旅遊神器」年底熄燈 林氏璧感嘆：生意其實一直不錯

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

過去出國旅遊，「租Wi-Fi分享器」幾乎是標配，但隨著eSIM、國際漫遊越來越方便，分享器逐漸退居二線。曾被視為出國上網神器的「Wi-Ho特樂通」台灣分公司，近日宣布將於今年底正式結束營業，消息一出引發不少老用戶不捨。旅日達人林氏璧也感嘆，特樂通開啟了「日本旅遊人手一機」的年代，網友紛紛直呼是「時代的眼淚」。

Wi-Ho特樂通台灣分公司，近日宣布將於今年底正式結束營業。（圖／Wi-Ho特樂通 臉書粉專）

「Wi-Ho特樂通」日前在官方臉書粉專公告，因配合日本總公司整體營運策略調整，「Wi-Ho!特樂通股份有限公司將於2025年12月31日正式結束營業」，相關線上服務與粉專也將同步停止。

對此，林氏璧在粉專日本自助旅遊中毒者發文回憶，「還記得藍鑽石、小紅機嗎？」他指出，特樂通當年來台，幾乎改變了台灣旅人赴日上網的方式，分享器盛行時期，「所有旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺，想放生都不能放生」，成為許多旅人共同的回憶。

林氏璧也提到，後來SIM卡當道、近年eSIM崛起，其實特樂通並沒有停下腳步，也一路跟上新服務，且據他了解，台灣分公司生意「其實一直不錯」，這次結束營業，純粹是日本總公司營運策略考量，讓他直言「真的覺得蠻可惜的」。

他也分享，疫情前特樂通不只做通訊，還積極推廣日本觀光，雙方合作過不少令人印象深刻的企劃，包括千房餐券、JR東日本鐵道便當，甚至多次前往秋田、新潟踩線，「小小狸姐妹到現在都還記得生剝鬼和竿燈祭」，滿滿回憶讓人不勝唏噓。

消息曝光後，也勾起大批網友回憶殺，「當年很喜歡使用特樂通（也是因為04b）的介紹。感覺是出現eSim後改變了旅人的使用習慣，生意轉變」、「算是一個時代的結束吧，需求從來沒有變，只是滿足需求的方式從WiFi機轉變成手機開漫遊/SIM卡/eSIM了」、「疫情前就是看您的推薦都使用這一家，真的是時代的眼淚啊……」、「以前租過他們家的上網機，還有什麼黑武士還是黑旋風的，也租得到能打電話的手機。算是一個時代的結束吧，需求從來沒有變，只是滿足需求的方式從WiFi機轉變成手機開漫遊 / SIM卡 / eSIM了。」

