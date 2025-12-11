當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，12年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，恢復健康茁壯，未料，疑因生長過好，導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會團隊及2日籍樹醫師進行診療。

日本樹醫師山下得男說，他在日本時，就收到台灣所拍的金城武樹現況照片，經細看後發現有根系隆起、斷殘枯枝及固定鋼索被包覆的情形；今天到現場，狀況比原本想像的更意外，尤其根系隆起部分，必須要先梳理解決，其他部分都好處理，整棵樹狀態很健康強壯。

他說，2014年金城武樹歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，整棵樹一度命危，池上鄉公所與長榮合作，邀請他及大安森林公園之友基金會團隊救治。經過1年多的治療，並適度修剪影響樹木穩定生長的枝芽，才逐漸恢復健康茁壯，現在卻是長太好，必須診療。

這棵坐落在池上鄉伯朗大道上、樹齡逾50年的奉茶樹（茄苳樹），2013年由長榮航空找影星金城武拍攝形象廣告所認養，被稱為金城武樹，成為台東縱谷地區知名觀光景點，每年吸引50萬人次造訪，創造每年5億元觀光產值，因而受到在地鄉親、地方政府及長榮航空呵護照料。

鄉長林建宏說，「金城武樹」是池上鄉的公共財，因此，從颱風前的加固、防風布，到平時的修枝、覆土，公所都有一套完整程序。「我們希望它一直健康，讓更多人因為這棵樹認識池上，而觀光榮景也能擴散到鄉內更多角落」。

不少池上居民也關心樹況。有在地店家說，「遊客來池上第一件事就是問金城武樹在哪，對我們做生意的人真的很重要，它就像池上的招牌」。另有鄉民說，每次颱風來臨都比看自家屋頂更緊張，「只要它在，池上的故事就會一直講下去」。

