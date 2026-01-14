當年僅50人看！冰球花13年唱進北流 搶先曝光「長長軟軟」神秘禮

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball 冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，新年一到，他們就宣告重磅消息，將於5月2日在北流舉辦「我很抱歉」演唱會，Nelson熱情號召：「希望小可愛看完可以笑到哭、哭到暈、唱到沒力，走出北流的時候，情緒被好好釋放，但心是滿的。」士捷耍起幽默：「用我們拖拉機的臉蛋，給你法拉利的聲音。」

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」

Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，那種期待不是『終於到了』的興奮，而是很單純地想知道——如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在五千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

首度站上北流這重要的舞台，勢必在歌單、規模會有很多升級，好奇各自會有什麼急訓或亮點？蒙神秘表示：「升級的部分是秘密。說到急訓，前陣子破完了一款很難的遊戲Hollow Knight，這個世界已經沒有什麼可以難倒我了。」

王承諾：「從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級，會加緊修煉，希望能在這樣的升級下仍能保持初心，並呈現最好的狀態給大家。」Nelson開始加強體能：「因為舉辦更大的演出，需要把更多能量完整地交給觀眾，所要好好做體力訓練，確保能在整場演出中，維持專注與情緒的強度。」

這次特別為「小可愛們」(歌迷)在一樓打造了VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓 VIP 區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」。門票1月24日中午11點在遠大售票系統開賣https://reurl.cc/MMoDVn

