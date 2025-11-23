當年周子瑜被網暴綠營鴉雀無聲？她揭真相曝蔡英文這句「霸氣名言」

記者李鴻典／台北報導

TWICE台灣成員子瑜昨（22）天在高雄演唱會上，以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了」ONCE們回以熱烈尖叫。相關話題延燒，不少人想到當年子瑜遭舔共藝人黃安舉報台獨，最後拍影片道歉；社群平台上竟有網友稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲.... 」但實際上，當年朝野多發聲力挺周子瑜，前總統蔡英文在周子瑜道歉隔天，發表勝選感言時則強調，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。

子瑜昨（22）天在高雄演唱會上，以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了」ONCE們回以熱烈尖叫。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

社群Threads上出現一篇貼文寫道，「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴨（應為『鴉』）雀無聲....今天賴桑：TWICE的周子瑜是我們台南人，台南人的驕傲....呃...賴桑您真會蹭啊...」，這篇貼文引發眾怒。

作家小花媽開轟，看到這種造謠文，就覺得又為這個世界增添了一坨噁心的屎。

小花媽說明，子瑜的道歉影片，是在2016/1/15晚上10點播出，那時候已經過了可以宣傳選舉的時間（但網路可以到12點）。看到小小的子瑜，因為揮舞台灣國旗，被垃圾藝人檢舉，最後必須要拍道歉影片，引發全民沸騰，大家都氣到不行。（喔，還有些人問為什麼子瑜現在才回來開演唱會，就是因為道歉事件後，JYP禁止TWICE到台港中開演唱會）

周子瑜當年遭舔共藝人黃安舉報台獨。

小花媽提到，當時有多少人是哭著看完那個道歉影片的，甚至隔天投票時，看到本來不打算或考慮要不要去投票的人，紛紛互相載運、買車票，就為了去聲援小小在外打拼的子瑜，那個場景至今想到還會哭。

小花媽透露，自己當時就在民進黨協助選舉，真正站出來的就是時任總統候選人蔡英文，隔天甚至還有發言說，只要她當總統的一天，沒有人需要為自己的認同道歉。

小英總統當選感言節錄：「今天的選舉結果，是向世界證明，台灣人就是自由人，台灣人就是民主人。只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」

小花媽提到，那個時候，國民黨各種賣台舉動，讓一整個世代對於國民黨親中感到憎恨，也奠定了大家討厭的是中國共產黨，以及厭惡一直要出賣台灣，甚至主動成為惡劣政權鷹犬的國民黨以及那些親中的藝人。

資訊發達時代，總是會有人想要偷雞摸狗偷渡一些錯誤的資訊，讓AI搜集到錯誤資訊，讓有問題的說法一直被放入回應中。

小花媽表示，而會想要做這樣事情的人，除了惡劣以外，想不到有其他的說法。你可能為了各種理由、利益做這件事情，但破壞真實、創造錯誤並誤導真的是很無恥。這樣不會讓你看起來比較厲害，只會讓大家需要去清這些人亂拉的屎，浪費時間且對社會產生臭不可聞的影響。

蔡英文強調，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。（圖／翻攝自蔡英文threads）

小花媽強調，台灣就是台灣，我們可以批評自己的國家，希望國家更加進步，每一個台灣國民都能夠做這件事情，因為我們有民主自由，因為我們期待台灣人就是台灣人。而為了私人利益而為侵略國說話的人，真的是一個都嫌多，一群的話根本應該從台灣消失。真是無恥可恥。

