當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜

上次總統大選的時候鄭麗文跳出來喊「換侯」，吳子嘉提醒，政治要著眼未來，鄭麗文應該去拜訪侯友宜。（圖片來源／侯友宜臉書）

新北市長侯友宜15日主持新北新莊區行動治理座談會，民主進步黨籍立法委員蘇巧慧和新北市副市長劉和然同台互動熱絡，侯友宜表示，很多工作要趕快做，行動治理就是要解決大家不易解決的問題，在他開了258場行動治理後，3000多件問題解決率已達9成。

資深媒體人吳子嘉15日晚上直播節目「董事長開講」上直言，這場活動就是侯友宜的「孔雀開屏」，敲打黨主席鄭麗文，趕快去找他，吳子嘉提醒，鄭麗文當選國民黨黨主席至今仍未拜會侯友宜。

鄭麗文去年當選黨主席至今，未拜會過侯友宜

吳子嘉指出，劉和然旁邊是蘇巧慧，兩個潛在新北市長候選人坐在侯友宜旁邊，「侯友宜和里長關係很好，里長可以直接打給他，他也能直接打給里長，你蘇巧慧一次要見到1、200個里長，你做不到，只有侯友宜做得到。」

行動治理展現了侯友宜基層實力，從預算審查完之後，每個區、全部新北市 走一圈，他的對象是對1千多個 里長，交換意見，在場的人都是和侯友宜一起打拼 十多年的好朋友，侯友宜表示，7年多來已經舉辦258場行動治理，有三千多個提案，吳子嘉說，國民黨執政新北市將近20年了，國民黨執政的區域 牢不可破。

侯友宜宇百位里長座談會，出現的卻是蘇巧慧

「但侯已經跟國民黨漸行漸遠，國民黨沒有人理他，他也不理國民黨，鄭麗文還沒拜訪過他，要出來選的李四川 也還沒拜訪他。」吳子嘉說，「這是侯友宜的孔雀開屏，你們都不來找我，那我要找蘇巧慧來了。」

吳子嘉說，侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩位新北市長候選人蘇巧慧、劉和然都去了。（圖片來源／蘇巧慧臉書）

他指出，確定台北市副市長李四川100％要出來選，李四川能用台北市副市長名義

來參加侯友宜的行動治理嗎？不行啊，所以當侯友宜行動治理、開始走透透的時候，重要兩個來賓蘇巧慧、劉和然都參與，就會把 國民黨的明星人物李四川 放在冰箱、放在冷灶裡面去了 。

政治要著眼未來，應放下過去的芥蒂

鄭麗文去年當選國民黨主席至今，仍未拜會侯友宜，吳子嘉認為，2024年總統大選，當時鄭麗文公開在節目上大喊「換侯」因此兩人產生心結。

吳子嘉肯定李四川的民調仍是第一，「但侯友宜的行動治理在敲打鄭麗文的腦袋，

鄭麗文主席你快點醒過來，雖然你當年和侯友宜市長 有一些疙瘩，但是政治要看未來，不管你瞧不瞧得起侯友宜，也不要講氣話。」

李四川若出來選，勢必要找侯當競總主委

他表示，目前李四川 因為要承擔重要的責任，黃仁勳t17 、t18的合約至今仍未簽署完成，所以李四川還不能抽身去新北市，在李四川來之前，蘇巧慧積極的參加 侯友宜的活動，行動治理中很多里長不是國民黨員，是侯友宜的私交。

吳子嘉強調，李四川離開新北 已經將近8年10年，這批里長很多新面孔，宮廟的人也換了很多，「國民黨沒有侯友宜當李四川競選總部主委的話，就喪失一個戰略位置，如果國民黨輸掉新北，2028國民黨就畢業了。」

