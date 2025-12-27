當年柯P與吳音寧首度接觸！百年「成功旅社」活化「成功事務所」

2015年柯文哲當選台北市長不久，參訪溪州鄉「成功旅社」。(資料照，記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉「成功旅社」擁有百年歷史，15年前「我愛溪州」團隊打造成「農用書店」，成為展示溪州農鄉文化的據點，它曾短暫熄燈，如今再度活化，成為「成功事務所」，未來將以「公共客廳」和藝文展演的方式，讓這裡成為鄉民活動所在。

這間百年旅社當年由行政院中部辦公室副執行長吳音寧一手催生！2015年8月，時任台北市長的柯文哲前來參訪，當時柯P旋風襲捲全台，他到「成功旅社」受到無數柯粉熱烈歡迎。當時他拿起一包米敲自己的頭，還問說「米怎麼是硬的？」負責陪同導覽的工作人員解釋，「因為這包米是真空包裝，所以才會是硬的。」

柯文哲與吳音寧的「第一次政治接觸」就從「成功旅社」開始，後來柯文哲打算延攬吳音寧擔任北農總經理，議員秦慧珠在議會質詢吳音寧背景為何？柯文哲竟說，她家最早是開旅社，現在則是經營農產文創商店。柯此言一出，令在地人啼笑皆非。

「成功旅社」擁有百年歷史，早年台糖總部設在溪州糖廠，溪州有許多酒家、旅社，後來溪州糖廠拆除，「成功旅社」也跟著關門。吳音寧擔任溪州鄉公所秘書時，發現它的文化價值，與屋主陳義順等人協調，由「溪州尚水」團隊進駐，打造成文化據點。

10年過去，吳音寧率領的「溪州尚水」團隊仍在此地耕耘，吳音寧今天受訪表示，農鄉的耕耘必須永續，你每天做一點，日積月累，定會產生改變，這股「永不放棄」的力量，讓「成功旅社」褪變成「成功事務所」，她當年倡議的「老屋再活化」也綻放出美麗的果實，在溪州街區已有「旺來院子」、「阿畝食堂」、「畝畝商行」、「黑金商店」相互串連，成為魅力街區。

溪州鄉「成功旅社」擁有百年歷史，如今再度活化，成為「成功事務所」。(記者顏宏駿攝)

