當年考上公職人生才算穩？ 她慶幸「1選擇」凹對了：年薪多同學3倍





「選擇，有時候真的比努力更重要。」一名年約40歲的女性網友近日在網路上分享自身職涯經歷。2008年金融海嘯後畢業，當時正值「22K」、「無薪假」、「裁員潮」年代，多數同學與長輩一致認為，報考公職或國營事業才是最穩定的出路，但她卻選擇踏入被視為高工時、高風險的科技業。17年後，年薪比公職的同學高3倍，如今回頭看她感謝當年那個「願意承擔風險的自己」。許多網友看了以後也狂讚「恭喜妳選對了」。

女網友日前在《Dcard》論壇PO文「感謝自己棄公職選科技業，享受貧富不均紅利」，她表示畢業於2008金融海嘯後那幾年，當年流行「畢業即失業」，年輕人對科技業沒什麼期待，不少同學第一志願就是「台電、中華電信、公職」，長輩也普遍認為考上鐵飯碗，人生才算穩了。

廣告 廣告

該名網友表示，當年補習街擠滿準備考公職的年輕人，為了「鐵飯碗」日夜苦讀，讓她深感這樣的生活並非自己所嚮往，因此毅然選擇直接就業。剛出社會時，她的年薪與公職同學相差無幾，但工時更長，也時常擔憂中年恐遭淘汰。

隨著不斷跳槽與累積經驗，約在2018年前後，她的薪資逐漸拉開差距。之後中美貿易戰、疫情及供應鏈重組，推升台灣半導體與科技產業的重要性，成為她職涯的關鍵轉折。到2023年，她的年薪已達公職同學近兩倍，且職場上不乏50歲以上工程師，中年失業焦慮明顯降低。

她透露，2025年回頭看，自己的年薪已約為公職同學的3倍，也有能力投資不動產、維持不錯的生活品質。她寫道：「自己跟當年走公職、國營的同學比，年薪大概3：1，自己買了幾間房出租，車子也只是代步，開到Macan（Porsche Macan）而已。」她表示反觀成績更好、也很努力苦讀考上公職的同學，現在連換一台NX200（Lexus NX200）都要精算再三。

她強調，並非貶低穩定工作的價值，而是深刻體會到，承擔風險、選對產業，有時正是階級翻轉的關鍵，「不是說誰比較高尚，只是越來越有感覺：選擇，有時候真的比努力重要太多。」她指出感謝這幾年國際局勢，也感謝當年那個有點懶、但願意承擔風險的自己，「有些人從一開始就追求穩定，有些人撐過波動，最後剛好站上了階級移動的浪頭。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



公股銀派遣職 月薪33K該去？ 網勸三思：長期很虧

曾婉拒台積電！ 他見「同學年薪多2倍」後悔嘆：晚了就不要了

台積電Q3分紅獎金出爐！工程師年薪直奔500萬