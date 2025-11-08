當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。
行政院長卓榮泰昨坦言，衛福部與金管會等部會間溝通「可以更好」，並強調健保改革應讓高收入者多負擔一些，「這才是大原則」。楊志良昨在網路節目《關我什麼事》中說「真實故事」，你想想看要調高保費，長官的民調會下降，一定會反對，因此當年要調漲時，第一個反對的是吳敦義，「但我就是『恐嚇取財』，那個時候吳院長知道要調保費，知道民調會下降，當然反對，這是天經地義，馬總統知道我跟吳院長意見不合，就找我去。」
楊志良透露，「我講一個恐嚇取財的故事」，因為那個時候再過幾個月，馬英九就在想要不要選第二任了，「我不能講說馬先生你是不是想要選第二任，這樣講太沒禮貌，但我說『健保馬上就要垮了，如果這樣的話，下次選舉一定是變成最大的議題，這對國民黨選情一定非常不利』，他當然懂了，我說健保是所有台灣民眾最重要的、認可的事情，你不能讓它垮。」
因此，楊志良接著說，結果當時乘坐公務車回去，都還沒進到辦公室，就接到吳敦義電話說，「老大說了，就照你的辦法。」
