當年請益、今嘲諷？潘俊霖爆柯賴會面內幕 提醒綠營慎防政治操作

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前民眾黨主席柯文哲近期頻頻露臉，引發政壇關注。曾長期為柯貼身拍攝、綽號「金牌霖」的潘俊霖，今(8)日發文回憶一段往事，爆料2015年柯文哲南下台南拜會時任市長賴清德時，賴曾明確拒絕拍照。潘俊霖並直言政治人物切勿與柯文哲進行「閉門會議」，否則日後恐成為其政治攻防的操作素材。

潘俊霖指出，2015年10月28日，時任台北市長的柯文哲仍是政治素人，面對議會國民黨質詢顯得吃力，透過關係南下向賴清德請益市政與議會應對。當時賴清德正值第2任市長，不設競選總部、不插旗、不立看板、不用宣傳車，持續專注市政，並高票連任。

潘俊霖表示，賴清德在會中知無不言，不僅分享市政經驗，也建議柯文哲安排跨縣市城市參訪，帶著政務官到各地交流，建立專業溝通管道，同時提醒柯「不要對外說是來向賴清德請益」，用意應該是避免讓外界認為首長對市政一無所知。其後，在多位民進黨縣市首長協助下，柯文哲展開一連串市政參訪行程。

潘俊霖感嘆，這段善意最終卻換來柯文哲多年來對賴清德的冷嘲熱諷「連吃飯都繫領帶，椅子只敢坐3分之1」。潘也回憶，原想翻出照片澄清，卻想起賴清德在雙方致贈見面禮時，主動要求不要拍照、不必發新聞或上傳社群，顧及對方政治處境。

潘俊霖表示，近期看到相關新聞讓他格外憤怒，也提醒民進黨切勿低估柯文哲的政治操作能力，避免任何形式的閉門會議，否則恐再度被用來影射、攻擊。他直言，綠營多年來已深受其抹黑手法所害，「真的不要再幻想柯文哲是吃素的了。」

