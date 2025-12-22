當年鄭捷犯案前「曾與他對看」！男子曝11年前逃死關鍵

生活中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。眼看發生重大命案，就有當年差點目擊另一起鄭捷隨機攻擊案的網友發文，透露當年不僅與鄭捷一起進站、一起上車，甚至在他動手前，就站在他的正對面，還與他眼神至少交會了兩次。





19日發生的隨機攻擊案，造成包含嫌犯在內共4死11傷。（圖／翻攝畫面）

1名網友在Threads發文，喊話大眾「請勿檢討人群為何不反抗」，接著並回憶起當年在北捷犯下隨機攻擊案的鄭捷，他透露「鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面，其實我們是一起進站、一起上車的。他在車廂內一直以恐怖又詭異的眼神，打量著車廂內所有的人」。





有當年差點目擊鄭捷隨機攻擊案的網友喊話「請勿檢討人群為何不反抗」。（圖／民視新聞網）





原PO進一步指出「我與他眼神至少交會了兩次⋯⋯我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗」，眼看氣氛緊張，當年本來要從國父紀念館站坐到板橋的，但莫名奇妙地在忠孝復興站時，「耳邊響起了一個叫我下車的聲音」，因此就提早下車。









鄭捷犯案當下監視器。（圖／民視新聞）





令人備感恐懼的是，原PO下車時，鄭捷還再以恐怖的神情，對他笑了一下，原PO事後回想，「我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第一個死在他刀下的人吧」，坦言「真的，在那種恐怖的氣氛下，至少我除了想逃跑的念頭外，是沒有其他任何想法的」。





鄭捷遭逮畫面。（圖／民視新聞）





文章出爐後，至今已吸引超過6.2萬人按讚，「真的，他似乎盯緊你了，你下車，他的笑容是不是在告訴你，算你好運…」、「我遇到不舒服的陌生人也會馬上離開車廂」、「我當年也是在國父紀念館附近上班，也是下班後差點就要上同班車，雖然我是要到新生轉站，但想到差一點點就有可能跟殺人犯同車也是覺得很可怕」、「好可怕，好心疼你的經歷，感覺是抹不去的陰影」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

