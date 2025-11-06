當年一卡皮箱來推銷…韓龍山電子街憶黃仁勳：如今已是大咖

「黃仁勳以前大概來過這裡吧。當時輝達只是個連中小企業都稱不上的小公司…現在竟成了世界級的大人物啊。」在南韓首爾龍山電子商業街經營電腦零件的李賢九，對從前默默無聞、如今叱吒全球的黃仁勳，難掩驚嘆。

黃仁勳日前赴南韓慶州出席APEC會議。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，輝達執行長黃仁勳日前出席南韓慶州APEC會議期間，與南韓總統李在明會晤，李在明建議黃仁勳，「像以前去龍山電子市場那樣，請帶著同樣的心情走遍南韓各地。」這番話讓龍山市場再成焦點。

報導指出，走進商場內部，店面仍密集排列，2樓主售筆電與電腦零件，3、4樓則販售印表機與周邊設備，但如今顧客稀少。其中有一個LED廣告牌播放著「炸雞合成黃仁勳」圖像，標語寫著：「沒錯，我就是『깐부（夥伴）黃』。」李賢九笑說，「以前我們常用黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰這些科技人物的照片打廣告，這次換成最新版本。」

報導表示，黃仁勳於1993年創立輝達後，據悉在2000年代多次造訪龍山，一名在商場工作30年的資深業者回憶，「當時南韓正掀起個人電腦熱潮，黃仁勳可能就在這裡四處推銷GPU。」他笑著說，「也許我當年真的見過他，只是那時候他還沒成名，誰會記得呢？」

