當年「沒男友就想生孩子」？劉嘉玲爆料張柏芝 驚呆網友

張柏芝說自己一輩子的夢想是生小孩、當媽媽。(取材自微博)

大陸綜藝節目「一路繁花2」因集結多位影后級大咖，引起不少關注，其中包含來自香港的劉嘉玲和張柏芝。近日，在節目中，劉嘉玲大爆90年代自己去上海參加活動時，張柏芝曾表示想生孩子，但當時張柏芝連男朋友都沒有，這一爆料瞬間驚動全場，成為了網友熱議焦點。

香港01報導，張柏芝在節目中分享了自己生完小孩後的生活，劉嘉玲突然大爆當年自己去上海參加活動時，張柏芝曾毫無顧忌地和自己說「我要生小孩」，可那時她連男朋友都沒有，這話一出直接驚動全場。張柏芝亦未有否認，反而笑着回應，「孩子是天使，和有沒有男友沒關係」。

張柏芝在節目中多次強調，「我一輩子的夢想是生小孩、當媽媽、擁有家庭」，並計畫將所有時間投入家庭。面對母親心疼勸阻，她仍堅持「要生到不能生為止」。

據悉，張柏芝9歲時父母離異，姊姊隨母親離開，自己則和父親輾轉寄居親戚家，形成「僅信任血緣親人」的心理屏障。她將多子女家庭視為情感補償，直言「孩子是最牢固的情感紐帶」。

