當庭下跪！殉職警所長全家下跪 唯一訴求「判他死刑」

土城警分局長沈明義連續幾日陪著劉父到新北地方法院。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城警分局清水派出前所長劉宗鑫，前年9月遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄致死，審理日程今為最後一天，劉家人開庭時情緒激動，劉父、劉母、劉妻在法官席前下跪，鄭重要求對陳女判死刑。

劉員岳母首先陳述意見，她提到外孫女，也就是劉員的4歲女兒，因為父親辭世，性情發生改變，她不喜歡家人穿黑色、灰色衣物，因她記得，父親葬禮上大家都穿黑灰色的衣服；另外在學校，小女孩也曾情緒失控，打翻食物後發狂大喊「我沒有爸爸，為什麼還要這樣對我！」說到這裡，劉家人與旁聽群眾多潸然淚下。

劉妻含淚陳述，每次來開庭，就是再扒一次傷口，午夜夢迴都會期待影視劇情成真，穿越回到案發前阻止丈夫。劉妻真切地說，好多人稱讚我丈夫是英雄，她哽咽泣訴：「我不要英雄，我只要我的丈夫、女兒的爸爸。」

劉父補充道，兒子的正義被踐踏，陳女看不到任何教化可能，劉父這時情緒激動，帶著劉母、劉妻在法庭上下跪，他們邊哭邊說：「我要求，判陳嘉瑩死刑！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

