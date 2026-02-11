當庭下跪！殉職警所長全家下跪 唯一訴求「判他死刑」
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城警分局清水派出前所長劉宗鑫，前年9月遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄致死，審理日程今為最後一天，劉家人開庭時情緒激動，劉父、劉母、劉妻在法官席前下跪，鄭重要求對陳女判死刑。
劉員岳母首先陳述意見，她提到外孫女，也就是劉員的4歲女兒，因為父親辭世，性情發生改變，她不喜歡家人穿黑色、灰色衣物，因她記得，父親葬禮上大家都穿黑灰色的衣服；另外在學校，小女孩也曾情緒失控，打翻食物後發狂大喊「我沒有爸爸，為什麼還要這樣對我！」說到這裡，劉家人與旁聽群眾多潸然淚下。
劉妻含淚陳述，每次來開庭，就是再扒一次傷口，午夜夢迴都會期待影視劇情成真，穿越回到案發前阻止丈夫。劉妻真切地說，好多人稱讚我丈夫是英雄，她哽咽泣訴：「我不要英雄，我只要我的丈夫、女兒的爸爸。」
劉父補充道，兒子的正義被踐踏，陳女看不到任何教化可能，劉父這時情緒激動，帶著劉母、劉妻在法庭上下跪，他們邊哭邊說：「我要求，判陳嘉瑩死刑！」
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
「我不要撫卹，請判她死刑！」 土城殉職所長老父沉痛喊話
女毒蟲拖行所長致死無悔意？ 曾在看守所稱「我沒有感到難過」
高金案立院保護傘開不開？ 法界：昔水牛伯尊重司法 今靜看韓院長決定
女子半夜男友埔里住處墜樓亡 高大成揭關鍵疑點
女毒駕撞死所長！殉職警「全家當庭下跪」 求法官判她死刑
新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，前年9月間於執行攔查勤務時，遭毒品通緝犯陳嘉瑩開車拖行撞擊路邊護欄，最終傷重殉職。新北地方法院今天下午將對此案宣判。劉父、劉母、劉妻今天上午到法院聽庭，全家當庭下跪，要求法官對陳女判處死刑。
