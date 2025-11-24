當庭要少年自搧耳光！周靜妮法官曠職300小時 遭彈劾撤職停止任用3年

職務法庭今判決苗栗地方法院前法官周靜妮撤職，停止任用3年。 圖：翻攝自YouTube

[Newtalk新聞] 苗栗地方法院前法官周靜妮爭議不斷，曠職多達300多小時，多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，甚至當庭要求少年自行摑掌23下，監察院啟動調查並彈劾，移送懲戒法院審理，職務法庭今判決周靜妮撤職，停止任用3年，可上訴。

現年53歲的周靜妮，2015年某日值夜班，當時被告要求即時開庭訊問，但周靜妮因不在法院，不願回到法院開庭；竟打電話給值班法警，要求跟被告溝通，允諾被告可以5萬元「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。

廣告 廣告

法評會查出，周靜妮2020年、2021年共曠職高達300多小時，其中包括周未依人事規定請假，或請假不符合規定未經准許等情形，有305件案件未處理，其中有60件是保護令案件。

監察院調查指出，2019年間，周審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、自打耳光23下，體驗被打滋味，還恐嚇若收容在少觀所會遭「捅屁眼」。2021年承辦一起聲請撤銷調解事件時，還打電話恐嚇當事人。

監察院介入調查後通過彈劾，法官評鑑委員會認為周靜妮影響當事人訴訟權益，且坐領公帑高薪，卻心存以私害公的態度任職，難令全國納稅人接受，相關案件經職務法庭審理後，於24日宣判，合議庭將她判處撤職，停止任用3年，可上訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港婦人高雄用餐突OHCA！急送醫救回 初判：非食物噎到

央廣遭駭置入中國五星旗！北檢起訴內鬼工程師等3人 最重求刑3年