當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看

Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」功能，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言。（圖／翻攝自Pixabay）

許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」功能，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。

根據Moneycontrol與Google官方部落格報導，這項隱私更新以「扮演店家的神祕聖誕老人」的方式亮相。Google表示，無論是想給好店家五星好評，或替地雷店家打一星，若不想用真實姓名，現在都能以自訂暱稱與大頭貼匿名發表評論。

Google也強調，店家不用擔心匿名功能會讓少數惡意網友趁機搗亂。雖然評論者能使用暱稱，但該暱稱仍與其Google帳號綁定，後台仍能辨識使用者來源；此外，Google的保護機制也會24小時監控可疑或造假評論並自動移除。此更新旨在提升使用者安全與隱私，同時促進更多真實、有幫助的評論產生。

以下是匿名功能的使用方式：



1. 開啟 Google Maps，點選左上角「三」的選單符號，選擇「你的貢獻」。

2. 前往「編輯個人資料」，勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，即可設定新的暱稱。

不過，這項功能正逐步向全球用戶開放，若目前尚未看到相關選項，仍需耐心等待更新。

