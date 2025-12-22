當影像遇見建築：一場重塑空間感知的策展實驗 「氛圍地—影像建築」開幕

【記者蔡富丞/綜合報導】由財團法人臺灣博物館文教基金會、國立臺灣博物館、法國波爾多建築中心Arc en Rêve Centre d’Architecture（Bordeaux）及國家電影及視聽文化中心共同策劃的「氛圍地—影像建築」，即日起至2026年10月26日在國立臺灣博物館鐵道部園區展出，結合國際建築影像作品與臺灣在地創作，探索影像、建築、都市與博物館媒介之間的多重交會。

臺灣博物館文教基金會董事長王時思表示，「氛圍地」可以說是明年底前建築文化中心雛形正式呈現的前導展，從立法委員吳思瑤及建築界倡議成立建築文化中心，到宣告建築文化中心正式展開籌備工作，臺博文教基金會、臺博館即攜手各界持續進行籌備，從偏鄉實作教育、ICOM國際博物館建築年會、籌備威尼斯建築雙年展等工作，其實都是期盼透過前導的各項籌備及參與，專注於建築文化中心的啟動。展覽選映約23部與臺灣建築相關的影像作品，讓觀眾以「第三者」的角色，重新理解空間、時間與人之間的互動。王時思強調，期盼明年正式以建築文化中心的身份開展時，「能夠述說更多建築的故事」。

文化部長李遠表示，他很榮幸在這一刻見證臺灣建築文化中心即將成立，雖然臺灣的建築文化中心成立比起世界各國相對慢很多，但是臺灣有一招很厲害，就是「很怪」，相信等到真正成立以後大家就會發現，它將會是全世界最獨特、呈現最多樣貌的建築文化中心，「我相信大家會期待」。

李遠也以數位臺灣電影導演的作品說明建築在影像及人類記憶中，佔有相當重要角色，如侯孝賢的電影通常呈現擺著不動的鏡頭，因為「空間」才是電影主角；再如他擔任楊德昌《恐怖分子》監製時，楊德昌堅持因為建築的光影不對而要重拍，當年的他不懂，直至看了楊德昌《一一》中的建築，在螢幕上呈現一層層清楚的層次，他才理解原來光影就是楊德昌電影裡的故事及主角；再如近日萬仁《油麻菜籽》修復重映，當時空拍中華路充滿違章建築的畫面如同一顆都市的瘤一般，在與當時他生活的環境，到現今經過都市規劃、古蹟修復的環境後，他才終於理解原來建築是主角，同時也是光影、故事、歷史及文化。

本展亦為國際合作成果之一，法國波爾多建築中心代理館長蔡雯雯指出，臺法雙方自2023年簽署合作備忘錄以來持續交流，此次展覽為首度具體呈現，並特別結合臺灣在地的電影與城市研究資源重新策劃，展現跨文化共製精神。展覽首站從波爾多開始，臺灣是第二站，亦將展開國際巡迴，預計明年4月前往法國尼斯，與坎城電影節同步。

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁表示，電影與建築同樣關注空間與觀看經驗，影像可作為理解建築與城市變遷的重要媒介，未來也期待持續深化影像與建築的合作。

長期推動建築文化政策的立法委員吳思瑤回顧，建築博物館與建築文化中心的構想，自2017年10月16日首次於立法院質詢，至今已2,989天。臺灣多年來在建築典藏、研究與國際連結上已累積充分能量，建築文化中心的成立條件已趨成熟，期盼建築文化中心不再只是籌備單位，而能正式成為國家級文化機構。

本次展覽承繼2023年法國波爾多建築中心將藝廊轉化為放映俱樂部、融合建築影展與展覽策展模式的實驗成果，延續此精神，轉譯至臺灣影像文化脈絡，邀集本地學者、創作者共構對話，透過精選國內外共43部影像作品，呈現建築如何被記錄、想像、演繹，並如何作為影像敘事的場景。

展覽以3大主題展開，「影像與建築的虛實對話」探討影像的紀錄功能、烏托邦想像、電影院建築作為觀影容器，以及建築作為影像場景的多重角色；「再現建築光影氛圍」聚焦陽光、空氣、水、聲音與人居互動等無形感受，讓觀眾貼近建築氛圍的細膩層次；「聚焦都市基礎設施」則透過都市漫遊、住宅影像與人行天橋等議題，反思城市基礎設施如何形塑集體記憶與日常經驗。

「氛圍地—影像建築」特展也將透過季節輪換，推出不同的片單與專題座談、特別放映活動邀請觀眾開啟嶄新的展示想像與公共討論空間。

「氛圍地—影像建築」特展

時間：即日起至2026年10月26日，週二到週日，每日9:30-17:00（每週一休館，逢國定假日及連續假期均照常開館）

地點：國立臺灣博物館鐵道部園區廳舍二樓特展廳、橢圓廳及八角樓（臺北市大同區延平北路一段2號）