當律師很扣分？ 她曝3原因嘆：租屋、看病都不敢說

律師向來被視為專業且高門檻的職業，一名女子表示，在日常生活中，她經常選擇隱瞞自己的律師身份，擔心因此引發外界的刻板印象或防備心，無論是租房、看醫生，甚至使用交友軟體，她都會刻意保密，希望不被貼上標籤，貼文曝光後，引起熱烈討論，不少網友也坦言會刻意隱藏職業，以避免不必要的麻煩。

原PO近日於Dcard發文指出，她曾聽補習班老師提醒，租房時若告知房東自己是律師，可能會面臨拒租的情況，因此她在就醫時也不敢透露職業，擔心醫師會採取「防衛性醫療」方式，影響診療決策。

廣告 廣告

由於種種顧慮，原PO認為律師身份在生活中不一定能帶來正面效益，反而可能增加麻煩；此外，她也提到，在交友軟體上，女性律師往往會面臨更多負面評價。

原PO觀察，男律師常被視為加分項，但女律師則容易被認為「強勢、好辯」，甚至有人在論壇擇偶版明確表示不考慮律師，讓她在社交平台上也會刻意隱藏職業。

貼文曝光後，許多網友分享自身經驗，表示刻意隱瞞職業其實是保護自己、避開麻煩，「不太敢承認自己是律師」、「我說我在國稅局，真的被房東打槍」、「講律師剛好可以過濾掉惡房東，沒什麼不好」、「我在臨床聽到律師真的會防衛性醫療」、「我都說做行政的」。

更多中時新聞網報導

網球》搶十驚險過關 謝淑薇晉女雙4強

葛兆恩操刀 重現經典三大難高音

NBA》文班亞馬膝傷無礙 替補上陣照砍30分