當心劇烈溫差！醫示警冬天「3危險時刻」：猝死風險高
【緯來新聞網】冬天氣溫寒冷，尤其寒流來襲，會讓猝死機率增加。醫師提醒，不是只有年長者需要擔心，凡是有潛在心血管疾病風險的人，在極度低溫的環境下，都可能面臨威脅。
寒流來襲氣溫驟降，對有潛在心血管疾病的人風險很大。（示意圖／翻攝自pixabay）
營養功能醫學醫師劉博仁在臉書專頁指出，低溫是心臟的隱形殺手，人體是一個恆溫系統，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心體溫，會啟動一連串的生理防禦機制。雖然是為了保暖，但對於心血管系統卻是巨大的壓力測試。
劉博仁說明，天冷引發心血管疾病（心肌梗塞、中風、猝死）的主要機轉，可以歸納為3個關鍵因素：
1.血管劇烈收縮（血壓飆升）
當冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身周邊的血管收縮。像是原本寬敞的公路（血管）突然變窄，但車流量（血液）沒有減少，這時候交通壓力（血壓）就會瞬間飆升。對於原本就有高血壓或血管硬化的人來說，這種突如其來的壓力可能導致血管內壁受損，甚至讓原本不穩定的斑塊破裂。
2.血液變得濃稠（血栓風險）
低溫會導致身體為了減少散熱而減少排汗，但也容易讓人忽略喝水，導致血液黏稠度增加。此外，低溫環境下，血液中的血小板活性會增強，凝血功能變得比較活躍。這意味著血液更容易凝結成塊（血栓）。如果這個血栓塞在心臟，就是心肌梗塞；塞在腦部，就是缺血性中風。
3.心臟負荷急劇增加
為了在寒冷中維持體溫，心臟必須更用力跳動來輸送血液。血管收縮造成的阻力，加上心跳加速，讓心臟的耗氧量大增。如果冠狀動脈原本就有狹窄問題，心臟在需要更多氧氣卻得不到足夠供應時，就會發生缺氧，進而引發心絞痛或致命的心律不整。
劉博仁提醒，這類猝死意外，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是「溫差巨大」的瞬間，最危險的時刻包含「早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時」、「從開著暖氣的室內走到室外時」、「洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時」。這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。
劉博仁透露，面對寒流，只要掌握正確的觀念與習慣，就能大幅降低風險：
1.賴床是為了健康（慢速起床法）
冬天早晨切記不要「彈跳式」起床，醒來後先在被窩裡動動手腳、伸展一下，讓身體暖機。坐起來後，披上外套再下床，避免讓身體直接暴露在清晨最冷的空氣中。
2.重視頭頸部保暖
頭部和頸部充滿了血管，散熱速度非常快。出門時，圍巾和帽子是必備品。特別是頸部保暖，能有效避免冷風直接刺激頸動脈，減少交感神經的過度反應。
3.運動時間要調整
有晨運習慣的朋友，在寒流期間請調整作息，盡量避免在清晨5點到7點氣溫最低時出門。建議等太陽出來、氣溫回升後再運動。此外，運動前的暖身時間要比平常延長1倍，讓血管有足夠的時間適應。
4.規律服藥與監測血壓
如果本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）病史，這個季節絕對不能擅自停藥。冬天的血壓波動通常比夏天劇烈，建議早晚都要量測血壓，若發現血壓異常飆高，請務必回診諮詢醫師調整藥物。
5.隨時補充溫開水
冬天雖然不容易覺得口渴，但體內的水分依然在流失。請養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。切記避免飲用過燙的水或過量的酒精，酒精雖然當下會讓人覺得熱，但散熱快，酒後反而更容易失溫。
保暖不只是為了舒適，更是為了保命，劉博仁強調，心血管疾病往往來得無聲無息，但它的誘發因子卻是有跡可循的，願大家都能平安溫暖地度過這個冬天。
更多緯來新聞網報導
首部男團實境電影來了 Ozone北中南聯跑8場寵粉
緯來獨家／銀赫主持《宇宙啦啦隊》被讚語言天才 麻由曝：全日文問答超厲害
其他人也在看
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 31
這時間喝茶最傷肝！腸道也出問題 護肝8招快學起來
肝臟是沉默的器官，小心三餐飲食到日常習慣，可能正悄悄影響你的肝功能。中醫養生專家王淼告訴你，護肝一定要知道的8件事。 肝臟最喜愛4件事 1.好情緒 中醫認為，「肝主疏泄、調暢氣機」。氣機通暢健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
他才退休就腦中風，太太靠7字訣救回老公！醫破解「黃金3小時」迷思：越早搶救，損害越小
腦中風並非不可逆的命運，只要及早辨識、迅速送醫並接受妥善治療與復健，多數患者都有機會恢復良好功能。不少民眾誤以為「錯過黃金3小時就沒救」，延誤治療時機，這是錯誤觀念！該如何把握急救黃金期，中西醫聯手揭真相──幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 7
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 8 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵
許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉
彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。2...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞
為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖
南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 1
熟男右半臉突腫脹 口腔驚見「3公分大白疣」已下顎牙齦癌！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名年近60歲的熟男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，且超過二周仍未癒合，覺得不對勁而就醫，沒想到檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長至約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，進一步切片化驗更確診罹患下顎牙齦癌第二...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題
山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及...世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 發起對話
研究曝「久坐2小時」腦袋就壞掉！ 類黃酮食物成救星
過去研究已證實，久坐對血糖與心臟健康不利，也容易造成下背痛，如今最新研究再發現久坐會傷害大腦，營養師老辜指出，最新研究證實久坐會導致年長者腦內逆向血流增加，提高動脈硬化風險，但攝取綠茶、莓果、可可等富含類黃酮的食物，能有效減少這種現象。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
早上空腹喝「高糖飲品」 醫搖頭：大腸慢慢被腐蝕
國人最好發癌症之一的大腸癌，醫師黃軒指出，許多人習慣不吃早餐，甚至直接飲用果昔等超甜飲料，「空腹加上高糖飲品」的組合，正是大腸癌的隱形地雷。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
骨科醫警告：「愛吃這5種食物」會加速縮短關節壽命！ 香腸、手搖飲全中
很多人以為「關節退化」只發生在長輩身上，但事實上，40歲以下就有族群出現早期症狀。關節就像人體的軸承，每天彎曲數千次，若長期營養不均、慢性發炎，再加上體重壓力，自然會提前磨損。除了運動與控制體重外，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師強調，飲食選擇也是影響關節壽命的重要關鍵。以下5種食物，就是常見的隱形陷阱！ 1、重鹹飲食：鈣質流失的幫兇攝取過多鹽分會讓鈣質隨尿液流失，增加骨質疏鬆風險。當骨骼支撐力下降，關節更容易受傷。少用鹽與加工調味品，多用天然辛香料提味。2、高糖飲食：讓關節加速老化甜點、含糖飲料會累積「糖化終產物」，讓關節細胞提早老化。建議以水果或少量蜂蜜取代，減少對關節的負擔。 3、過量酒精：骨質密度的隱形威脅長期飲酒會干擾鈣質與維生素D吸收，導致骨質密度下降。對有關節炎傾向的人，更可能加速退化。放鬆時可改喝氣泡水或無糖豆漿。4、油炸與高脂食物：重量直接壓在膝蓋上炸雞、肥肉不僅提升發炎反應，也會讓體重快速上升。每多1公斤，膝蓋就要多承受4倍壓力。改選鮭魚、鯖魚或堅果，補充健康脂肪。 5、加工食品：發炎狀態的加速器香腸、火腿、洋芋片、泡麵等，含有反式脂肪與人工添加物，會讓身體維持慢常春月刊 ・ 1 天前 ・ 64
追劇零食藏陷阱！醫揭3大傷腎炸彈：嚴重恐致心臟停跳
（記者周德瑄／綜合報導）許多人喜歡追劇吃零食，但亞洲大學附屬醫院醫師林軒任提醒，零食中暗藏鈉、鉀、磷這3大傷腎 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 2