當心劇烈溫差！醫示警冬天「3危險時刻」：猝死風險高

【緯來新聞網】冬天氣溫寒冷，尤其寒流來襲，會讓猝死機率增加。醫師提醒，不是只有年長者需要擔心，凡是有潛在心血管疾病風險的人，在極度低溫的環境下，都可能面臨威脅。

營養功能醫學醫師劉博仁在臉書專頁指出，低溫是心臟的隱形殺手，人體是一個恆溫系統，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心體溫，會啟動一連串的生理防禦機制。雖然是為了保暖，但對於心血管系統卻是巨大的壓力測試。



劉博仁說明，天冷引發心血管疾病（心肌梗塞、中風、猝死）的主要機轉，可以歸納為3個關鍵因素：



1.血管劇烈收縮（血壓飆升）

當冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身周邊的血管收縮。像是原本寬敞的公路（血管）突然變窄，但車流量（血液）沒有減少，這時候交通壓力（血壓）就會瞬間飆升。對於原本就有高血壓或血管硬化的人來說，這種突如其來的壓力可能導致血管內壁受損，甚至讓原本不穩定的斑塊破裂。



2.血液變得濃稠（血栓風險）

低溫會導致身體為了減少散熱而減少排汗，但也容易讓人忽略喝水，導致血液黏稠度增加。此外，低溫環境下，血液中的血小板活性會增強，凝血功能變得比較活躍。這意味著血液更容易凝結成塊（血栓）。如果這個血栓塞在心臟，就是心肌梗塞；塞在腦部，就是缺血性中風。



3.心臟負荷急劇增加

為了在寒冷中維持體溫，心臟必須更用力跳動來輸送血液。血管收縮造成的阻力，加上心跳加速，讓心臟的耗氧量大增。如果冠狀動脈原本就有狹窄問題，心臟在需要更多氧氣卻得不到足夠供應時，就會發生缺氧，進而引發心絞痛或致命的心律不整。



劉博仁提醒，這類猝死意外，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是「溫差巨大」的瞬間，最危險的時刻包含「早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時」、「從開著暖氣的室內走到室外時」、「洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時」。這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。



劉博仁透露，面對寒流，只要掌握正確的觀念與習慣，就能大幅降低風險：



1.賴床是為了健康（慢速起床法）

冬天早晨切記不要「彈跳式」起床，醒來後先在被窩裡動動手腳、伸展一下，讓身體暖機。坐起來後，披上外套再下床，避免讓身體直接暴露在清晨最冷的空氣中。



2.重視頭頸部保暖

頭部和頸部充滿了血管，散熱速度非常快。出門時，圍巾和帽子是必備品。特別是頸部保暖，能有效避免冷風直接刺激頸動脈，減少交感神經的過度反應。



3.運動時間要調整

有晨運習慣的朋友，在寒流期間請調整作息，盡量避免在清晨5點到7點氣溫最低時出門。建議等太陽出來、氣溫回升後再運動。此外，運動前的暖身時間要比平常延長1倍，讓血管有足夠的時間適應。



4.規律服藥與監測血壓

如果本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）病史，這個季節絕對不能擅自停藥。冬天的血壓波動通常比夏天劇烈，建議早晚都要量測血壓，若發現血壓異常飆高，請務必回診諮詢醫師調整藥物。



5.隨時補充溫開水

冬天雖然不容易覺得口渴，但體內的水分依然在流失。請養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。切記避免飲用過燙的水或過量的酒精，酒精雖然當下會讓人覺得熱，但散熱快，酒後反而更容易失溫。



保暖不只是為了舒適，更是為了保命，劉博仁強調，心血管疾病往往來得無聲無息，但它的誘發因子卻是有跡可循的，願大家都能平安溫暖地度過這個冬天。

