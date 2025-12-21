當心房子變成別人的！地面師詐騙頻傳 專家2招拯救你的財產

記者陳韋帆／台北報導

台灣不斷上演不動產詐騙情節，專家建議平日就要申辦「地籍異動即時通」，交易時更要採用「第三方履約保證制度」，確保財產安全萬無一失。（示意圖／pexels）

台版地面師（不動產詐騙師）事件不斷上演，即使內政部近一年成功阻攔122件疑似詐騙案件，卻仍有不少人受害，每次動輒數百萬至千萬起跳。安新建經指出，保護不動產安全，平日就要申辦「地籍異動即時通」，交易時更要採用「第三方履約保證制度」，才能確保財產安全萬無一失。

安信建經指出，出售房屋時，流程涉及「簽約、支付價金、產權移轉及點交」等，地面師經常扮演「假買方」，支付頭期款後即迅速完成過戶，並立刻將房屋轉手或抵押貸款，導致屋主不僅收不到尾款，房子還變成別人的。

除「假買方」詐取房產錢財外，也有「假賣方」詐騙事件，偽造屋主身分或權狀，收取房款後人間蒸發，受害者被騙價金難以追討。

安信件經指出，守護不動產安全，平日就應申辦「地籍異動即時通」，一旦不動產進行移轉申辦，所有權人就立即會收到訊息，房屋買賣交易時，也應透過「履約保證」，確保房屋交易尚未完成前，買賣價金不會遭落入他人手中。

