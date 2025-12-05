當心荷包！陳為民才批國恥 苗栗新設3測速桿明年3月執法

苗栗縣警察局今（5）日宣布，將在竹南鎮及頭份市新建置3處固定式測速照相設備，明年3月1日起正式執法。此消息公布時機正值藝人陳為民抨擊全台測速照相過多為「國恥」引發各界熱議之際，部分民眾也質疑警方此舉是在「搶錢」。

頭份市縣道124丙線8.4公里處新增測速照相。（圖/苗栗縣警察局提供）

警方選定的三處地點分別為竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處 ，以及頭份市縣道124丙線8.4公里處 。其中全天路與國祥街口速限為五十公里，另外兩處則為六十公里。目前測速設備仍在測試階段，警方表示為拉長宣導期，才將執法日期訂在明年三月。

苗栗縣警察局解釋設置原因，指出竹南鎮及頭份市地區因產業發展蓬勃，持續吸引外來就業人口移入，隨著人口增加，車輛和行人數量也跟著增長，連帶導致交通事故發生。經統計分析，多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。

竹南鎮全天路與國祥街口新增測速照相。（圖/苗栗縣警察局提供）

竹南鎮台1己線2.3公里處新增測速照相。（圖/苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警察局表示，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，亦期透過改善道路設計工程，創造零交通事故願景。

據了解，藝人陳為民日前在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高。根據內政部統計，全台測速照相設備高達1809處，其中最多的縣市為新北市，高達251處，不過開單最多卻是台北市，今年截至十月已開出30萬張罰單。內政部四日赴立法院交通委員會報告指出，將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位。

苗栗縣目前共有64支固定測速照相桿、15處路口科技執法、2處路口違停等取締交通違規設施，新增3處後將達到67支固定測速照相桿。

