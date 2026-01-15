當心鋰電池起火 鋰不知道的電動自行車！

鋰電池使用、充電或存放不當，恐引發火災或爆炸風險。(讀者提供)

新北市消防局為強化全民防火防災意識，且隨著電動輔助自行車日益普及，若鋰電池使用、充電或存放不當，恐引發火災或爆炸風險，呼籲民眾提高警覺，落實相關安全防範措施。

新北市消防局指出，交通部依據動力模式將車輛區分為電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車，並針對掛牌、駕照及安全帽配戴訂定明確罰則；統計新北市110年至114年二輪車(含機車及自行車等)火災共計242件，其中電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車等火災有71件，約近3成(29.3%)。

新北消防局長陳崇岳表示，常見鋰電池起火原因及注意事項如下，提醒民眾注意電動輔助自行車等相關使用安全。

一、常見鋰電池起火原因：(一)充電不當：「過度充電」是常見主因，當安全裝置失效時，長時間充電會導致電池損壞、老化甚至起火。(二)外力損壞：電池遭受「掉落」、「碰撞」、「擠壓」或「穿刺」，會導致其內部結構受損或隔離膜熔毀，引發短路。(三)非法改裝：為了提升馬力或速度而擅自更改電池模組、控制模組或提高輸出功率，會大幅增加電路安全疑慮及自燃風險。(四)環境因素：「在高溫、陽光直射或潮濕環境下充電」，或「使用非原廠、未經認可的劣質充電設備」。

二、注意事項：(一)應選購具備合格閃電標章的原廠車輛，務必使用原廠提供的專用充電設備與電池，切勿使用來路不明或未經認可的副廠產品。(二)避免過度充電：充電完成後應立即拔除插頭，避免過夜充電。建議電量維持在20%~80%之間，可減緩電池老化。且避免使用轉接頭或延長線，因電動車充電電流較大，易導致電器走火。(三)定期檢查外觀：若發現電池外觀有膨脹、變形、異常高溫或異味，應立即停止使用並聯繫原廠檢修。(四)嚴禁私自改裝：不應拆解電池或改裝車輛，避免破壞原有的安全電路設計。(五)合適的充電環境：充電場所應保持通風乾燥，遠離可燃物及火源，且避免在陽光直射或高溫設施旁充電。

新北市消防局提醒，應落實鋰電池使用相關安全防範措施，若鋰電池相關產品發生火災，會產生化學反應並釋放大量能量及有毒氣體，請立即斷電並撥打119。