當心體內暗火延燒！別讓「慢性發炎」啃蝕健康、助長癌症與心血管疾病！

經常失眠、睡不好？總覺得全身無力、提不起勁？腸胃老是怪怪的，卻又說不上哪裡不對？許多人以為這只是壓力大、年紀到了或最近比較累，卻不知道這些看似零散的徵兆，背後可能來自同一個源頭「慢性發炎」。

美兆健康管理機構台北美兆診所副院長林美秀醫師提醒，慢性發炎就像是身體裡的「暗火」，很容易讓人忽略它的存在，若持續延燒恐釀成大禍，最終會帶來像是癌症或心血管疾病等健康危害！

慢性發炎是萬病根源 每3人就有1人慢性發炎！

提到「發炎」相信大家一定都不陌生，例如當我們受傷時，傷口會因為感染出現紅腫、疼痛等現象，或是病毒入侵身體時所引起的發燒，這些都屬於發炎反應。林美秀醫師指出，發炎其實是免疫系統的一種防衛機制，當身體出現緊急狀況時，免疫系統會像消防隊一樣出動去解決問題，這種短暫大火型的反應屬於急性發炎。而慢性發炎和急性發炎完全不同，慢性發炎就像是一把暗暗悶燒的小火，不斷燒著身體裡的組織、器官卻又不動聲色，等到被發現時，可能已經在體內蔓延成一片大火，於是形成疾病。

「如果能察覺體內的小火，並且及早撲滅它們，就能降低許多重大疾病的風險！」林美秀醫師表示，早在20多年前，科學家們就發現慢性發炎是萬病的根源，例如癌症與心血管疾病的發生都和它有關。2024年美兆健康管理機構分析數萬筆健檢資料後發現，現代人常見的10大異常健康警訊中，竟有9項與慢性發炎有關，如肥胖、血糖異常等。更令人擔憂的是，健檢數據顯示，慢性發炎的比例高達三成以上，且已有明顯年輕化的趨勢。也就是說，每3人就有1人正處於慢性發炎的狀態，但尚未被診斷為疾病。

半數以上的慢性病與慢性發炎有關

慢性發炎是所有人都應該正視的健康議題，大約60%的慢性疾病都與其相關。林美秀醫師進一步說明，慢性發炎會讓血管的「防水牆」出現漏洞，讓一些原本不該輕易進入的物質有機會滲透進去，像是膽固醇、白血球與血小板等。「膽固醇再加上發炎，易形成斑塊進而造成動脈硬化！」慢性發炎讓血管變硬變窄，除了引發心血管疾病之外，身體其它器官也會跟著遭殃，例如血管匯聚的腎臟就會受到影響，甚至可能導致慢性腎臟病。

「高血糖和慢性發炎會互相影響，陷入惡性循環之中！」林美秀醫師指出，慢性發炎也會損害胰臟的健康，久而久之就會出現胰島素阻抗的問題，進而造成血糖偏高的狀況。高血糖又易形成脂肪，並且持續分泌發炎物質，讓身體慢性發炎的情形更加嚴重。高血糖和慢性發炎互為因果，雙重夾擊之下，很可能進一步演變成糖尿病。再者，若身體一直處於高糖的狀態之下，還會產生過多的糖化終產物，引發更多的發炎反應，並且不斷破壞我們的細胞，除了加快老化的腳步，還會提升癌症與失智症的風險！

幫身體滅火 醫師教你對抗慢性發炎

慢性發炎是許多慢性病與癌症的起點，和現代人的健康問題環環相扣，想要擁有健康的身體，一定要學會抗發炎！對此，林美秀醫師也分享自己抗發炎的秘訣，簡單的9字箴言：「吃得對、睡得好、有運動」。她提到，想要抗發炎一定要避免高糖高油飲食，過度攝取高糖高油的食物不但容易發胖且分泌更多發炎物質，還會讓身體產生更多自由基，從而加劇發炎反應。

「我們每天攝取的精緻糖類應控制在總熱量的5%以下，例如1天可攝取的總熱量為1,800大卡，糖分最好控制在90大卡以內。」除了控糖之外，也要注意飲食中常被忽略的糖，例如運動飲料或果汁所含的糖分往往比大家想像的高。至於油脂的部分，建議可攝取具抗發炎作用的Omega-3不飽和脂肪酸，像是深海魚類、堅果等，不過須注意切勿以高溫油炸的方式料理，以免破壞其抗發炎的效果。

如何得知自己有慢性發炎？

身體的不適從來不是無緣無故。常見的慢性發炎徵兆包括：失眠、睡不飽、莫名疲倦、情緒不佳、頭痛、頭暈、腸胃不舒服、筋骨痠痛、經常感冒、容易過敏、水腫、肥胖等。林美秀醫師建議，平時不妨養成寫飲食日記的習慣，記錄自己每天的飲食內容，才能進一步了解哪些食物容易引發身心不適。她提到，自己就是利用這個方法找到雞蛋是造成慢性發炎的兇手，自從戒掉雞蛋與含有蛋類的食物之後，頭痛頭暈的狀況也跟著大幅改善，身體明顯變好。此外，還可以透過食物過敏原的檢測，找出那些雖然營養但其實不適合自己的食物，幫助自己更精準地吃得對。

隨著醫學的進步，現今已可透過血液檢驗確認身體是否處於慢性發炎狀態，例如檢測C反應蛋白（CRP）、紅血球沉降率（ESR）、鐡蛋白（Ferritin）等。由於慢性發炎和肥胖、代謝症候群等息息相關，平時也可多留意以下數據了解自己的身體狀況：

1. 腰圍：男性應小於90cm（35吋），女性小於80cm（31吋）。

2. BMI：應維持在18.5（kg/㎡）及24（kg/㎡）之間。

3. 血糖：空腹血糖值應維持在100以下。

4. 三酸甘油脂：正常值應低於150。

透過日常自我觀察，加上定期健康檢查，就能及早發現慢性發炎的跡象，避免星星之火燎原，在疾病成形前為身體的健康把關。

