當心「中獎通知」！詐團製雲端發票假官網 175人上當慘被盜刷

收到電子郵件或簡訊通知您中獎了，先別開心！有民眾發文控訴，知名網購平台的發票歸戶通知，畫面跟財政部官方網站幾乎一模一樣，甚至還提醒民眾慎防詐騙，就有民眾不疑有他輸入信用卡號，才驚覺被盜刷，損失1萬到6萬不等。

有詐騙集團假冒MOMO或者蝦皮等知名購物平台名義，發出「中獎通知」，恭喜民眾發票中獎一千塊，但事實上根本是陷阱。有女子點開詐騙信件，登入假的發票整合服務平台，輸入基本資料、信用卡資料還有授權碼之後，立刻被盜刷1萬1657元，且從114年1月開始，這種手法已造成175人受害，甚至有人被盜刷將近6萬元。

被害人上當輸入資料，慘遭盜刷。圖／台視新聞

刑事局預防科警務正張佳勳指出，「如果遇到這種連結，民眾一定要確實的去查證，甚至是換個瀏覽器，去查閱政府機關的網頁」。不少民眾原本以為中獎，沒想到竟然是被詐騙，因此氣到捶心肝，購物平台也發布公告提醒民眾當心，不要點擊來路不明的連結，以免上當受害。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／李若慈、楊文豪 責任編輯／陳俊宇

