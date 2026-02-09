當心！大年初一「10禁忌」別犯 做1事財氣恐跑光

今（17）日是大年初一，《搜狐網》專欄列出「初一10大禁忌」提供參考，讓大家能夠度過一個吉祥如意的新年。（示意圖／Unsplash）





今（17）日是大年初一，《搜狐網》專欄列出「初一10大禁忌」提供參考，讓大家能夠度過一個吉祥如意的新年。

初一10大禁忌

1. 不掃地

大年初一不掃地是因為民間習俗中，初一是萬物休養生息的日子，掃地會將財氣、祥氣掃走，容易招來倒霉和不吉利，所以人們在大年初一盡量避免掃地。

2. 不洗頭

大年初一不洗頭的傳統源自古代民間的習俗，當時人們認為洗頭會「洗掉」財氣、祥氣，容易招來倒楣和不吉利，因此人們會在大年初一避免洗頭，以免在新的一年中招惹不祥之氣。

3. 不說晦氣話

古代人們相信新的一年說晦氣話會給自己和他人帶來不祥之兆，影響全年的運勢和心情，因此為了迎接新年的來臨，盡量避免說出不吉利的話語，以保持心情愉快、祥和平安。

4. 不摔破東西

大年初一摔碎東西，可能象徵家中財物的破損和不祥之兆，會帶來一年的不順。

5. 不回娘家

古時習俗認為結婚後女兒屬於夫家，因此大年初一作為重要的家庭團聚日，女兒多數會留在夫家陪伴公婆和丈夫共度，因此通常不會在初一回娘家。

6. 不動刀

大年初一被視為一個吉利的日子，在這一天避免使用利器以免犯下不祥之舉，影響全年的運勢和平安。

7. 不借錢

新的一年裡借貸會為人們帶來厄運和不祥之兆，因此建議在這一天盡量避免借錢。

8. 不打小孩

大年初一是新年的第一天，為了讓新的一年能家庭和睦、團圓，因此會避免在這天打罵小孩。

9. 不吵架

為了以和諧祥和的氛圍迎接新的一年，人們會在大年初一盡量保持愉快的心情，與親人朋友團聚共度節慶。

10. 不關燈

大年初一不關燈是傳統文化中的習俗，寓意著一年中的每一天都能充滿希望與光明，因此大年初一不關燈，象徵新的一年家庭生活充滿了喜慶與幸福，同時也代表家中的燈火能照亮前程。

