即時中心／劉朝陽報導

「普發1萬元」11月18日開放民眾持提款卡至全台自動櫃員機ATM領現，24日開始進一步開放郵局領現。據數位防詐軟體Whoscall觀察，詐騙集團正透過「+881 」開頭的境外衛星系統，大量撥打電話給民眾，假冒政府單位與郵局，以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，進行詐騙。

Whoscall提醒，政府各部會以及郵局或銀行，皆不會使用「+881」與其他境外國碼撥打電話給民眾、不會要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳，請民眾當心。

針對這些詐騙電話，Whoscall 也鼓勵用戶更新APP，以提升防詐辨識度。



據《自由時報》報導，近期出現多組「+881」開頭的境外號碼開始以「普發1萬元」為題材大量行騙，這些號碼普遍具有類似的詐騙話術，包括自稱政府單位通知補助入帳、聲稱有人冒用身分代領補助，需民眾提供個資、驗證碼或進行網銀操作。詐團甚至使用「+881」號碼假冒郵局人員，企圖營造急迫性，誘導民眾配合後續詐騙流程，請勿上當。

而行政院「打擊詐欺指揮中心」則強調，政府不會以簡訊或電子郵件主動通知民眾領錢，提醒民眾「四不」，不點擊（來路不明的網站不要點擊，請自行請自行輸入10000.gov.tw正確網址）、不填輸（信用卡、OTP驗證碼、個資絕對不填）、不轉傳（收到疑似簡訊、網址，不盲目轉給親友，先查證），不匯款（任何以「要匯款才能領取、「領現金前要先匯款驗證」都是詐騙。





四不防詐指南。（圖／行政院打擊詐欺指揮中心提供）









原文出處：快新聞／當心「這開頭」境外號碼 Whoscall示警詐團已鎖定普發1萬

