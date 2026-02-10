當心B型流感！疾管署估年節進入流行期 公費流感疫苗剩8.5萬劑
快過年了，大家都很害怕流感疫情來襲，壞了過年的好興致。疾管署指出，上周門急診類流感就診人次11萬0870人次，較前周略為下降，就診比例百分比10.3%，低於流行閾值；惟疾管署預估，農曆春節流感應會超過流行閾值，呼籲民眾不可掉以輕心。
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前國內流感主要流行仍以H3N2為主，上周新增32例流感併發重症，其中27例為H3N2、4例為為B型、1例H1N1。另新增3例死亡，感染型別均為H3N2，且67%具慢性病史。
回顧本流感季（自去年10月1日迄今）共累積了529例流感重症病例，以及97例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（60%）及具慢性病史者（占82%）為多，84%未接種本季流感疫苗。
在鄰近國家疫情部分，日、韓流感疫情皆在上升，其中韓國主要流行B流感，日本則A型H3N2及8型同時流行；中國屬中度流行，主要流行A型H3N2；另香港、新加坡、美國、加拿大及歐洲疫情皆持平或上下波動， 主要流行病毒型別亦均是A型H3N2。
疾管署副署長林明誠強調，有韓國流行B流感的前例，接下來疾管署也將密切監測B流感的發展。另公費流感疫苗還剩8萬5000劑，鼓勵民眾踴躍接種。
