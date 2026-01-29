當心Vibe Coding副作用！Netflix工程師曝「理解萎縮」危機，靠3步驟戒掉無腦寫Code

在矽谷技術圈的聚光燈下，一場關於軟體工程本質的動搖正在發生。Netflix 資深工程師 Jake Nations 在一次公開演講中，以一席「告解」揭開序幕：「我發布了我不懂的程式碼，而且我敢打賭，你們也一樣。」

這不僅是一個人的疏忽，而是當代開發者普遍面臨的技術反差。透過生成式 AI，開發者得以在數小時內清掉原本需耗時數天的 Backlog。然而，在這種空前的開發速度（Speed）背後，隱藏著 理解深度（Understanding）的急速萎縮。

換言之，當測試通過、代碼部署，開發者卻無法解釋系統運作的核心邏輯時，我們正步入一個「能跑但看不懂」的危險領域。這不再只是效率的提升，而是軟體工程史上第三次大規模危機的開端，一場隱形的技術債正在這場「無限生成」的狂歡中加速累積。

進步的幻覺：從 Dijkstra 到 AI 的無限規模危機

歷史總是在「手段」與「目標」的失衡中重演。1960 年代末期，電腦科學家艾茲赫爾·戴克斯特拉（Edsger W. Dijkstra）曾精確指出： 當硬體性能提升千倍，軟體開發的複雜度會呈比例膨脹，將人類的認知邊界逼至極限。

過去半世紀，每一代技術都試圖用「機械性的修補」來解決「認知層面的複雜度」，但最終都演變成了新的負擔：

1970s-1980s（C 語言與 PC）： 為了編寫更大系統而生的結構化語言，卻因開發門檻降低而引發了軟體數量的第一次爆炸。

1990s（Java/OOP）： 試圖透過封裝解決問題，卻製造了讓人窒息的「繼承地獄」。

2000s-2010s（Agile/Cloud）： 放棄瀑布流、擁抱雲端，試圖用更快的迭代節奏管理複雜度，卻導致系統分佈化後的依賴性呈指數級增長。

2020s（生成式 AI）： Copilot 與 Claude 讓我們能以描述的速度生成代碼。

Nations指出，這是一場認知戰的全面潰敗。我們並非首次面對危機，但這是人類史上首個「無限生成規模（Infinite Scale of Generation）」的危機。當生成的數量與速度徹底甩開人類的理解力，我們不再是系統的建築師，而成了被 AI 餵養的代碼搬運工。

核心取捨：為什麼「易用」正在殺死「簡潔」？

Nations認為，開發者之所以墜入陷阱，是因為混淆了兩個看似相近、實則對立的架構哲學。借用 Clojure 創始人 Rich Hickey 的框架，我們必須看清這場商業騙局：

簡潔 (Simple)： 意指「單一交織（one-fold）」。它關乎系統的 結構 ——每個組件職責單一，沒有纏繞。這需要深邃的設計思考與刻意的捨棄。

易用 (Easy)： 意指「近在咫尺（adjacent）」。它關乎獲取難度——無需努力就能觸及，像是複製貼上、或是點擊 AI 按鈕。

這個意思是，AI 是有史以來最強大的「易用按鈕」。它消除了開發的摩擦感，卻也主動摧毀了追求「簡潔」的動力。當架構決策被「現在的快速」取代，我們實際上是在吸食一種名為「無摩擦感」的毒品。

但關鍵是，「易用」不代表「簡潔」，它往往是複雜度的掩體。 每一次選擇讓 AI 瞬間生成代碼而不去理清依賴，我們都在預支未來的技術生命力。

案例深挖：Netflix 授權系統重構的失敗啟示

Nations表示，Netflix 曾試圖利用 AI 代理重構一套使用了五年的舊授權系統（Authorization System）。這場實驗撕開了 AI 在處理軟體工程「真實世界」時的無能。

Fred Brooks 將複雜度分為「本質」與「偶然」。在 Netflix 的案例中，AI 陷入了螺旋式崩潰，原因在於它無法處理代碼庫中的偶然複雜性 (Accidental Complexity)：

模式的盲目繼承： 在 AI 眼中，每一行舊代碼都是「必須保留的正確模式」。即便系統中存在「2019 年遺留的、把 gRPC 當成 GraphQL 來用的怪異代碼」，AI 也會忠實地在新架構中模擬這些錯誤。

無法辨識「接縫」： 舊系統的授權邏輯、權限假設與業務邏輯早已如亂麻般糾纏。AI 因為缺乏歷史上下文，無法辨識何處該切斷、何處該保留，最終只能在爛攤子上蓋違章建築。

實驗的初步結論令人心驚：AI 並不會自動清理技術債，它只會讓債務以更快的速度繁衍。 真正的突破並非來自更好的提示詞，而是 Netflix 團隊意識到，在讓 AI 介入前，他們必須先手動（by hand）完成一次遷移。

規格制定者三階段工作流

為了對抗認知萎縮，Nations 提出了一套將開發者從「打字員」轉向「規格制定者（Spec Writer）」的三階段工作流。

第一階段：研究

不要讓 AI 直接寫 code。針對 Netflix 高達 100 萬行 Java、約 500 萬個 Token 的龐大代碼庫，第一步是環境壓縮。

關鍵動作： 讓 AI 映射依賴，也就是請 AI 先幫你畫出系統裡所有模組之間的依賴關係，再由人類工程師用問題反覆質問AI、把這張圖修正到可用，作為後續寫規格書跟重構的基礎。

產出： 將 5M tokens 的混亂狀態，壓縮成 2000 字的精準規格書。這一步是整個專案槓桿最大的一刻，開發者必須在這裡把『系統做到哪、不做到哪』講明白。」

第二階段：實施計畫

這份計畫必須詳細到「按圖索驥（Paint by Numbers）」的程度。

細節要求： 定義清楚的函數簽名與數據流。這份計畫應該詳細到讓一個初級工程師或 AI 代理只需「照著填色」即可，嚴禁 AI 在執行階段進行任何「建築式發明」。

第三階段：執行

Nations最關鍵的洞察在於：你必須先賺取理解，才能享有自動化。 Netflix 的重構之所以最終成功，是因為團隊先手動完成了一部分最難的遷移，親身體會了那些隱藏的約束條件。將這些「帶血的經驗」作為種子餵給 AI，AI 才能在既定的規格內精準執行。

結語：在無限代碼時代守住人類的「直覺」

總結Nations的核心觀點，當代碼生成的邊際成本趨近於零，真正昂貴的資源成了「系統直覺」。因此，在萬事問AI的時代，我們必須警惕能力的「萎縮效應」， 要認知到那種能在凌晨三點精確定位系統崩潰的本領，來自於你曾親手處理過架構的脆弱與混亂。

簡單來說，如果你習慣跳過思考、直接生成，你的技術本能將會枯竭。因為模型不會從失敗中汲取教訓，它只會生成你要求的東西。

未來的核心競爭力，不再是寫出代碼的人，而是能在無數代碼中看出「接縫（Seams）」、理解系統運作本質的人。軟體工程終究是人類的事業，工具無法替代「決定要寫什麼」的智慧。

值得各位Vibe Coding 鍵盤專家深思的是： 當 AI 撰寫了我們大部分的程式碼時，我們是否還能理解自己的系統？

資料來源：AI Engineer

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

