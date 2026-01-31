當性生活開始變冷淡，該怎麼增加一點情趣？

有女生在網路上求助，表示和老公在一起7年，從一開始有性生活到現在，幾乎都是固定流程、固定姿勢、固定節奏，時間一久就少了激情，兩人對這件事也漸漸變得冷淡，不知道該怎麼辦。

若覺得生活少了點情趣，也許是時候試著做些改變：

保持浪漫與熱度

01 營造氣氛

有些情侶每次親密前都是同一套流程：洗完澡、關燈、上床。其實帶來性刺激的不只有身體接觸，視覺、聽覺、嗅覺也都會影響感受。若不習慣明亮的白光，可以改用較暗或柔和的燈光；有條件的話，也能點香氛蠟燭，在微暗光線中多一點香味。如果喜歡，放點輕鬆或帶點性感氛圍的音樂，也能幫助放鬆。

02 聽聽另一半的想法

平時相處時要願意溝通，了解彼此的喜好與需求。這是兩個人一起開心的事，不是一方配合另一方。知道對方喜歡什麼、期待什麼，在親密時適度回應，會讓過程更有情調。

03 動作別太制式

別忽略前戲。像接吻就有不同方式，有輕柔的，也有比較熱情的，也可以在接吻時搭配其他互動。除了接吻，還有擁抱、撫摸、觸碰，身體接觸越充分，整個過程也會更親密。

稍微大膽一點（前提是雙方都願意）

01 試試性感內衣

不論男生或女生都可以嘗試。如果平常都穿很日常的款式，少了神秘感，偶爾換個風格，可能會帶來不同感覺。

02 使用成人用品

兩人有興趣時，可以嘗試一些小道具，輪流在對方身上試試彼此喜歡的東西，也能玩角色扮演，事先設定情境與角色，連對話都可以先想好，而不只是換衣服。有些方式不一定適合每個人，但若能接受，確實能增加新鮮感。

03 用食物逗對方

像是輪流餵對方吃水果，不只用手，也可以用嘴巴，或把食物放在對方身上（細節可自己摸索）。能喝酒的話，小酌幾杯也可以，微醺會有不同感受，但記得別喝過頭。

試著改變，順其自然

01 換個地方

親密時可以換地點，例如沙發、地板等，家中不同角落都能帶來不同刺激。經濟允許的話，也能偶爾到附近飯店。

02 到外地走走

選個週末來趟小旅行，換個陌生環境、放鬆心情，也可能讓感情升溫。

03 換換姿勢

不只有傳教士式，還有很多不同姿勢，各有不同感受。嘗試新的方式，也可能找回熱度，但前提是雙方都能接受，同時注意安全。

