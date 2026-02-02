「當性被教得很清楚、關係卻沒人教...」從性影像暴增到人工生殖爭議 台灣性教育出了什麼問題？
從兒少性影像暴增、校園權力失守，到性病年輕化與人工生殖修法爭議，2025年十大情感關係與性教育事件揭示台灣性教育的結構性危機。（圖片來源／freepik）
當孩子的手機成為性剝削的入口、當親密關係成為權力不對等的溫床，2025年的台灣，正面臨一場橫跨校園、家庭、醫療與法律制度的情感與性教育考驗。
台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟2日聯合公布「2025台灣十大情感關係與性教育事件」，這也是三會自2020年以來第6年進行年度盤點。
從兒少性影像申訴暴增、性病年輕化，到人工生殖法修法引發倫理爭議，專家直言，這些看似分散的新聞，其實指向同一個核心問題──台灣的性教育，長期重技術、輕關係，重事後補救、輕事前預防。
台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟2日聯合公布「2025台灣十大情感關係與性教育事件」。（圖片來源／國教盟提供）
手機成了犯罪現場：兒少性剝削全面數位化
名列榜首的事件，是「兒少性剝削案件7年增2.2倍，性影像申訴2年翻8倍」。數據顯示，近年兒少性影像不再以偷拍為主，而是大量來自「自拍、被誘拍」，加害者往往假借友誼、戀愛或信任關係進行操控。
台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，這代表性剝削早已不是單純的治安問題，而是一場「發生在關係裡的剝削」。他強調，傳統性教育只教「不要拍」、「不要給」，卻沒有教孩子如何辨識情感勒索、如何在關係中拒絕不合理要求，才讓孩子在數位世界中毫無防線。
「真正的防線，不是下架速度，而是孩子在第一次被要求時，就知道自己可以說不。」楊聰財強調。
孩子的手機成了犯罪現場。2025年兒少性影像申訴暴增，性剝削已全面數位化，多來自「被信任的關係」。（圖片來源／國教盟提供）
校園與體育場域的黑洞：權力不對等下的集體失守
排名第2的「國小棒球隊教練性侵猥褻32童，重判464年」案件，震撼社會。更令人憤怒的是，加害者曾有性犯罪前科，卻因「不適任人員查詢系統」漏洞重返校園。
專家指出，這起案件凸顯的不只是制度鬆散，更是對「權力不對等關係」教育的嚴重不足。在競技與升學壓力下，教練、師長往往被視為不可質疑的權威，加害者正是利用這種結構性優勢進行長期誘騙（grooming）。
民團呼籲政府比照澳洲、紐西蘭推動「兒童工作證（WWCC）」制度，將被動查詢改為主動舉證，避免安全機制只存在於紙上。
性病年輕化警訊：愛滋下降，心理防線卻潰敗
「梅毒連4年上升，13至24歲族群增幅最高」排名第4。疾管署數據顯示，年輕女性梅毒感染人數一年暴增逾5成，成為令人憂心的趨勢。
台灣性教育學會理事長馮嘉玉分析，這並非單純的醫療問題，而是「心理防線全面潰敗」的結果。她指出，許多青少年的性行為，並非出於成熟選擇，而是企圖以性換取愛、緩解孤獨。
「如果性教育只剩下怎麼戴套、怎麼吃藥，卻不談自我價值與關係責任，風險永遠補不起來。」馮嘉玉直言。
馮嘉玉直言，如果性教育只剩下怎麼戴套、怎麼吃藥，卻不談自我價值與關係責任，風險永遠補不起來。（圖片來源／freepik）
墮胎、少子化、婚育低迷：同一條失能的關係鏈
「每年墮胎數逾30萬」、「結婚對數恐跌破11萬」與「國小學生數跌破百萬」分別名列第3、第6與第8，3則新聞拼湊出人口結構的巨大轉折。
華人情感教育發展協會理事長高松景指出，這些現象並非年輕世代「不負責任」，而是長期缺乏關係教育與決策支持的結果。當親密關係建立、承諾形成與家庭準備的歷程失能，非預期懷孕與婚育遲滯便成為必然。
專家建議，政府應結合「社會情緒學習（SEL）」與全人性教育，協助青少年培養情緒覺察、界線協商與負責任決策能力，讓重大選擇不再是在孤立與恐慌中完成。
每年墮胎數高於新生兒數、結婚對數創新低，反映親密關係與家庭形成的結構性失能。（圖片來源／國教盟提供）
教材與政策之爭：性教育不能只剩意識形態
「全面性教育手冊引發爭議」與「跨部會性教育平台成立」排名第5與第7。民團質疑教育部性教育指引手冊缺乏專業審查，恐增加隱私外洩與情慾過度探索風險。
台灣性教育學會監事、輔大公衛系副教授鄭其嘉指出，性教育應回歸公共衛生的「三段預防」思維，特別是加強第一段預防，在問題發生前就建立風險辨識與拒絕能力，而非等傷害發生後才投入高額治療與輔導成本。
鄭其嘉指出，性教育應回歸公共衛生的「三段預防」思維，特別是加強第一段預防，在問題發生前就建立風險辨識與拒絕能力，而非等傷害發生後才投入高額治療與輔導成本。（圖片來源／國教盟提供）
當生育需求衝撞社會倫理：人工生殖修法的拉鋸
排名第9、第10的事件，聚焦於代理孕母與人工生殖法修法爭議。
從高中作文題「我的媽媽是代理孕母」引發反彈，到行政院通過修法草案，民團質疑政府過度以「技術解方」回應少子化，卻忽略兒少最佳利益與女性身體風險。
國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，醫學數據顯示人工生殖早產、低體重風險顯著提高，修法若缺乏完整配套，恐將社會成本轉嫁給孩子與家庭。
預防勝於治療，性教育是一場關係工程
「上醫治未病。」回顧2025年十大情感關係與性教育事件，專家一致認為，性教育從來不只是生理知識的傳授，而是關於尊嚴、權力、責任與關係的學習。
在數位科技加速、價值觀快速變動的時代，唯有回歸以兒少為中心的全人性教育，強化事前預防與關係素養，才能真正為下一代築起安全而有韌性的成長防線。
台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟強調，「愛，需要學習。」這不只是口號，而是2025年留給台灣社會最沉重、也最迫切的提醒，呼籲政府、社會、全民一起學習健康親密關係，推動青少年健康與安全未來。
