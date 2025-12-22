當憲法守護者淪憲政兇手 五人憲判之後台灣民主的崩壞與憂慮

本應作為社會正義最後一道防線、憲法最高守護者的憲法法庭，竟成了斲喪憲政秩序的執行者。上周末，憲法法庭突然作出114年憲判字第一號判決，由5位大法官逕自宣告《憲法訴訟法》修正案違憲。這場被法學界譏為「五人自救會」的判決，踐踏了法律人視為命脈的「程序正義」，更以司法擴權的蠻橫姿態，硬生生沒收了立法院的立法形成權。台灣權力分立再度「走鐘」，不但荒唐，也令人擔憂。

司法審判講究先程序、後實質。根據修正後的《憲訴法》，大法官參與評議應達10人門檻；退一萬步想，即便沿用舊法，亦需三分之二參與評議，也需要至少6名法官的意見。然而，在目前8位大法官中，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官展現法治風骨，堅認憲法法庭組成不合法而拒絕參與，剩餘的五位大法官竟無視同僚意見，自創「極端例外情況」理由，無視反對者意見，逕自排除計算，做出史無前例的荒謬判決。

如同行政院長卓榮泰針對國會三讀通過的法案不予副署一樣，一般民眾面對憲法秩序往往覺得艱澀難懂，執政者趁隙為所欲為，一再破例踩踏法治。雲朗觀光集團總經理盛治仁簡單的比喻讓大家理解，如果一個社區管委會因為人數不足無法開會，兩三人就可以擅做決定？還大言不慚公告「以後不管幾人出席都算合法」，這豈不是荒天下之大謬？堂堂憲法法庭的嚴謹度竟連社區管委會都不如。這種「自己改規則」的流氓行徑，讓判決那一刻起，就帶有自始無效的法理汙點。

在野黨抨擊，這五位大法官不僅在程序上玩弄法律，在實質內容上更是對國會自主權的極度蔑視。立法院作為民意機關，議事折衝、多數表決本是民主常態，只要合於議事規則，司法權實不應指手畫腳。大法官權力傲慢，司法權獨大根本又是一個「憲法巨獸」

五位大法官獨特的見解與作為，讓大法官一夕之間淪為特定政黨的「司法側翼」。當行政院可以不副署立法院通過的法案，當五位大法官可以罔顧規定，擅自推翻國會修法，台灣的權力制衡機制恐怕已經蕩然無存。這種「司法獨裁」的惡例一開，未來執政者只要掌握少數幾名大法官，便能恣意沒收任何對其不利的法律。

當行政、立法、司法三權失衡至此，社會大眾除了訴諸公評，竟無人能宣告這五位失控的大法官違憲。大法官本應是憲法的維護者，如今卻成了斲喪憲政的兇手。

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美等三位大法官的公開法律意見書，已為這場憲政危機留下了歷史的見證：一個未依法組成的憲法法庭，不具備審判權。我們如果任由「御用大法官」毀憲亂政，台灣的民主法治，還能維持多久？

