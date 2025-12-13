「當我們同在議起」 康裕成議長迎資深議員回娘家 傳承議政精神
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「當我們同在議起」！高雄市議會今（13）日舉辦一年一度「議員回娘家」活動，議長康裕成率領多位現任議員，熱情迎接來自各世代的資深議員前輩返抵議會，共敘情誼、見證議政精神的世代傳承。康議長也提前透露，議會預計於明年成立「議政博物館」，完整保存並呈現歷屆議員珍貴的問政紀錄與歷史軌跡。
高雄縣市合併邁入第15年，議員回娘家活動也堂堂邁入第15屆。今年活動由康裕成議長偕同曾麗燕、吳利成、劉德林、張漢忠、宋立彬、陳慧文、李雅靜、邱于軒及鄭安秝等多位現任議員，共同歡迎上百位議員前輩蒞臨，象徵議會制度的延續與民主價值的傳承。現場最受矚目的，莫過於高齡96歲的蔡李美靈前議員，在家人陪同下年年出席，精神奕奕，感動全場。
活動精心規劃多項懷舊體驗，包括畫糖人、彈珠台等童玩，讓資深議員重溫童年記憶；同時也安排走進議事廳，參與「歡喜委員會抽抽樂」，回味昔日在議事殿堂中質詢、討論的點滴時光，熟悉又溫馨的氛圍，讓現場笑聲不斷。
康裕成議長致詞時感性表示，每一位議員前輩在不同時代，為高雄地方建設、民主深化與民意監督付出心力，留下不可抹滅的貢獻，正是這些累積，奠定了今日議會穩健前行的基礎。她指出，正因前輩們的努力，讓現今議會在制度、效率與活力上持續進步，更能回應市民期待。
康議長強調，議政成果來自世代接力，未來議會也將持續承襲前輩智慧，一棒接一棒推動民主深化，讓高雄持續向前。她並透露，明年將成立的「議政博物館」，將以影像、史料與紀錄，完整呈現歷屆議員問政風貌與為城市打拼的身影，讓市民看見高雄民主發展的歷史軌跡。
此外，活動也增添趣味與互動性，由康議長親自頒發「早鳥獎」，表揚最早回到議會報到的前12位資深議員，成為前輩們每年最期待、競爭最激烈的獎項之一；隨後揭曉「歡喜委員會抽抽樂」得獎名單，由「民政委員會」奪得大獎，現場掌聲與笑聲交織，為活動畫下溫馨圓滿的句點。（圖╱高雄市議會提供）
其他人也在看
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 318
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 141
憂藍營2026非常險峻！他嘆「反罷後誤判形勢」：整個黨看不出危機意識
國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，有意將助理費改由立委統籌運用，掀起軒然大波；媒體人謝曜州在分析之餘坦言，整個藍營在反罷免成功後，已經將2026大選的勝利視為囊中物，導致多個縣市已經亮紅燈而不自知、沒有危機意識。謝曜州透過臉書發文納悶表示，一個助理費除罪化「為什麼可以鬧這麼多天」，謝曜州指出，陳玉珍的選區在金門，讓情況顯得相對特殊，即「只要他（她）......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 23
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 71
台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 8
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 70
台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導2026九合一選舉將於明年11月28日登場，台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，陳亭妃53.2%，領先謝龍介的25.0%；林俊憲44.9%，高於謝龍介的30.9%。對此，林俊憲今（12）日表示，他在民進黨內部民調一直勝過謝龍介，差距逐漸拉大，並指出，現在最重要的是藍營介入綠營初選問題。2026年九合一選舉將於明年11月28日登場，各陣營已開始布局。台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。昨日《鋒燦傳媒》公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，支持度53.2%，大幅領先謝龍介的25.0%；若推派林俊憲參選，支持度44.9%，雖未過半，仍高於謝龍介的30.9%。民進黨初選方面，陳亭妃也領先林俊憲超過10個百分點。民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）國民黨立委謝龍介。（圖／民視新聞資料照）對此，林俊憲表示，他尊重《鋒燦傳媒》民調，但依據民進黨內部掌握的民調，他一直領先謝龍介，且差距持續拉大，同時緊追陳亭妃。他指出，現在首要任務是解決國民黨介入民進黨初選的問題，並爭取中間選民及淺藍選票，期望達成所謂「黃金交叉」。林俊憲認為，由於民進黨自家民調沒有排藍，多少影響民調準確性；他直言，國民黨正是利用這點介入綠營初選，希望透過干擾民進黨，讓對手黨內勝出的候選人在大選失利。他強調，將持續爭取中間選民的支持，是未來努力的方向。原文出處：快新聞／台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」 更多民視新聞報導助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 52
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 9
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 8
谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？
論壇中心／郭芳瑜報導美國在台協會(AIT)處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，AIT的主管直接說願意前往立法院說明，這是極為罕見的，國民黨如果要繼續配合中共的政策，那也不用再談2028了。針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算案，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言說，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，和平與對話必須與嚇阻共存。于北辰表示，如果台灣成為破口，整個印太地區的和平跟自由航行權都會受到影響，所以連谷立言都跳出來解釋。于北辰也說，常常有人講說，不知道有沒有2028，如果國家真的被共產黨赤化，「那也沒有所謂的立委了」，所以國民黨應該好好想一想，是否還要繼續配合中國的政策，「再繼續親共，全部都沒了」。原文出處：谷立言喊話願赴立院說明國防預算！于北辰：國民黨再繼續親中談何2028？ 更多民視新聞報導「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
不檢討！賴清德轟：藍白當家的立院變本加厲
[NOWnews今日新聞]藍白日前聯手二度封殺國防特別條例草案與政院版財劃法草案。兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日中午邀請民進黨籍立委便當會，針對近來爭議法案，聽取意見共商國是。對此，賴清德上午...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
換掉柯建銘換綠白合？ 黃國昌：省省吧、這種廉價的放話
[Newtalk新聞] 大罷免後，總統賴清德要撤換立院黨團總召柯建銘不成，但柯建銘任期明年1月31日屆滿。對於媒體詢問，民進黨有意以換柯建銘作為未來「綠白合」籌碼，民眾黨團主席黃國昌今(13)日表示，從未有民進黨人士前來接觸，早在三個禮拜前，就已經聽到民進黨接下來要透過媒體放風聲、進行政治操作的消息。他說，賴清德和柯建銘水火不容要鬥爭是民進黨的家務事，台灣民眾黨不會介入他黨事物，也「請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。」 黃國昌今日在黨中央舉行記者會回應最近時事。他痛批，賴清德以民主進步黨主席的身份，邀集黨籍立委聚會，竟然公開向社會宣布，行政部門將以不副署、或是副署但不執行立法院三讀通過的法案，賴清德身為國家元首，已經跨越憲政民主的紅線，沒有一個民主國家的元首會帶頭摧毀民主憲政。台灣的民主憲政、民主法治，是這幾十年來全體台灣人民共同犧牲流血流汗換來的成果，但卻在2025年的現在，恐怕遭賴清德個人的獨裁、恣意、專斷毀壞殆盡。 黃國昌表示，「在賴清德眼中，國會三讀通過的法律是空氣，只要我賴清德不喜歡，我賴清德個人覺得不合理、不合我意，就不可以不執行。」這絕對新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
誰怕誰啊！美日抗中俄 「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼
中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3