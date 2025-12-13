「當我們同在議起」 康裕成議長迎資深議員回娘家 傳承議政精神

▲高雄議會15周年回娘家，康裕成議長攜老議員共敘情誼。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「當我們同在議起」！高雄市議會今（13）日舉辦一年一度「議員回娘家」活動，議長康裕成率領多位現任議員，熱情迎接來自各世代的資深議員前輩返抵議會，共敘情誼、見證議政精神的世代傳承。康議長也提前透露，議會預計於明年成立「議政博物館」，完整保存並呈現歷屆議員珍貴的問政紀錄與歷史軌跡。

高雄縣市合併邁入第15年，議員回娘家活動也堂堂邁入第15屆。今年活動由康裕成議長偕同曾麗燕、吳利成、劉德林、張漢忠、宋立彬、陳慧文、李雅靜、邱于軒及鄭安秝等多位現任議員，共同歡迎上百位議員前輩蒞臨，象徵議會制度的延續與民主價值的傳承。現場最受矚目的，莫過於高齡96歲的蔡李美靈前議員，在家人陪同下年年出席，精神奕奕，感動全場。

活動精心規劃多項懷舊體驗，包括畫糖人、彈珠台等童玩，讓資深議員重溫童年記憶；同時也安排走進議事廳，參與「歡喜委員會抽抽樂」，回味昔日在議事殿堂中質詢、討論的點滴時光，熟悉又溫馨的氛圍，讓現場笑聲不斷。

康裕成議長致詞時感性表示，每一位議員前輩在不同時代，為高雄地方建設、民主深化與民意監督付出心力，留下不可抹滅的貢獻，正是這些累積，奠定了今日議會穩健前行的基礎。她指出，正因前輩們的努力，讓現今議會在制度、效率與活力上持續進步，更能回應市民期待。

康議長強調，議政成果來自世代接力，未來議會也將持續承襲前輩智慧，一棒接一棒推動民主深化，讓高雄持續向前。她並透露，明年將成立的「議政博物館」，將以影像、史料與紀錄，完整呈現歷屆議員問政風貌與為城市打拼的身影，讓市民看見高雄民主發展的歷史軌跡。

此外，活動也增添趣味與互動性，由康議長親自頒發「早鳥獎」，表揚最早回到議會報到的前12位資深議員，成為前輩們每年最期待、競爭最激烈的獎項之一；隨後揭曉「歡喜委員會抽抽樂」得獎名單，由「民政委員會」奪得大獎，現場掌聲與笑聲交織，為活動畫下溫馨圓滿的句點。（圖╱高雄市議會提供）