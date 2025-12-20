當我們圈在舊城市集 高虹安參訪

新竹市政府在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，市長高虹安走訪攤位，與民眾互動交流。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府二十日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，現場集結舊城輔導店家與在地特色攤商，並安排舞台演出、市集巡禮與互動體驗，呈現年度商圈再造復興計畫的整體成果，場面相當熱鬧。市長高虹安親自走訪現場，與市民互動交流，肯定店家一年來在品牌強化與服務精進上的努力，並感謝民眾對舊城商圈的持續支持。

高虹安表示，舊城區是新竹市最具文化底蘊的街區，市府透過舊城商圈輔導計畫協助青年創業者發展品牌，也陪伴老字號店家持續轉型，使舊城在保留歷史風貌的同時，更能以多元的方式展現舊城生活魅力。

廣告 廣告

新竹市政府二十日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，市長高虹安走訪各個攤位，與民眾互動交流。(記者曾芳蘭攝)

她指出，店家在市府的資源及協力下，學習到如何導入及善用數位工具行銷、改善店面環境，以及提供創新服務等。透過成果市集向市民展示輔導成果，不僅讓店家的成長更具體可見，也讓更多人願意再度走進舊城、回到城市的文化核心。

新竹市政府二十日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，市長高虹安走訪各個攤位，與民眾互動交流。(記者曾芳蘭攝)

產業發展處長嚴翊琦說明，今（一一四）年度舊城商圈再造復興計畫共輔導十五家店家，從品牌敘事、店面形象到社群推廣皆展現具體成果，其中，「想 做書店」以 Podcast 節目建立內容平台，從書店視角訪談地方職人，透過聲音記錄推動舊城故事的延伸與傳播；老字號「金德興棉被店」則新增品牌故事牆，呈現店家歷史與棉被製作流程，使工作空間轉化為可與消費者互動的敘事場域，進一步提升品牌的溫暖形象。「八一四麗香冰店」與「吉草堂青草舖」今年完成招牌、價目牌與商品貼紙等視覺優化，強化店家辨識度與整體呈現；「文林堂」推出五款以新竹歷史為題的書籤，豐富舊城文化內容的延伸。