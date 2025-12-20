「當我們寵在一起」公益共樂音樂會 三重同安36公園溫馨登場

（王威元辦公室提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市議員王威元服務處於今（20）日在新北市三重區同安36公園舉辦「當我們寵在一起」公益共樂音樂會，吸引許多民眾攜帶毛孩與家人一同參與，活動結合音樂、公益與動物保護理念，現場氣氛溫馨熱鬧，為冬日午後帶來滿滿感動。

活動現場規劃浪浪領養、免費寵物疫苗施打與晶片植入、寵物義診、寵物美容體驗、Live音樂演出、手作DIY課程及文創市集等多元內容，讓民眾在輕鬆的氛圍中，學習正確的寵物照護觀念，也為毛孩健康把關。

其中，寵物義診服務深受民眾肯定，現場由專業獸醫師提供檢查與諮詢，累計為近100隻寵物進行義診，協助飼主即時掌握毛孩的健康狀況。免費疫苗施打與晶片植入服務，也讓不少飼主直呼貼心又實用。

此外，活動現場安排Live音樂演出，四組歌手輪番上場，用音樂陪伴大家與毛孩度過愉悅的午後時光，讓現場民眾的耳朵也被好好療癒了一番；而警犬互動體驗更成為活動中的一大高潮，吸引大人小孩圍在一旁開心互動，笑聲與掌聲此起彼落，讓整個公園充滿溫暖又歡樂的氛圍。

現場也邀請寵物界「Tony老師」提供寵物美容體驗，讓許多毛孩煥然一新；寵物行為講堂協助飼主更了解毛孩的需求與情緒；專業繪師現場繪製似顏繪，留下珍貴回憶；文創市集則集結多樣特色好物，並搭配發送新北幣，可於現場直接，獲得民眾一致好評。

本次活動成果豐碩，浪浪領養專區共成功媒合6隻貓、2隻狗找到溫暖的新家，讓愛心得以延續。王威元議員表示，希望透過這樣輕鬆、有感的公益活動，讓更多家庭親近動物保護議題，推廣「以領養代替購買」的理念，讓毛孩與人都能在城市中安心生活。

王威元服務處也感謝所有參與的民眾、合作單位、獸醫師與志工夥伴的用心付出，讓活動圓滿完成，未來將持續透過多元活動，為在地注入更多溫暖與正向能量。