當戰爭不再可控：評析美國陸軍的太平洋戰場新思維／蔡元鴻
蔡元鴻（軍事戰略分析師）
《華爾街日報》於 12 月 12 日刊出的專題報導〈美國陸軍改變工具和戰術以準備下一場太平洋戰爭〉（U.S. Army Changes Tools and Tactics to Prepare for the Next Pacific War），若僅從表面閱讀，是一篇描寫無人機與新戰術運用的軍事科技新聞；但若從戰略層級觀之，其真正值得注意之處，在於美國陸軍已開始為一場「無法再假設優勢存在」的戰爭進行制度性準備。
筆者在閱讀此文後認為，其價值並不在於羅列了多少新型裝備，而在於報導整體的敘事語氣與所選擇呈現的作戰環境假設，已明顯不同於過往美軍對外釋放的自信訊息。
一、從「主宰戰場」到「避免被消滅」
文章反覆出現的關鍵描述，包括「可被看見」（everyone can be seen）、「首次接觸來自空中與電磁頻譜」，以及部隊必須分散、隱蔽並快速轉移。這些並非單純的戰術層面調整，而是反映了作戰前提本身的根本改變。
在過去二十年的反叛亂作戰經驗中，美軍長期享有空中優勢、電磁頻譜掌控權與相對穩定的後勤體系，陸軍得以依賴集中兵力與固定據點運作。然而，報導所描繪的太平洋作戰環境，假設的是另一種現實：「島嶼分散、補給線脆弱，且對手具備完整的飛彈與無人機體系，使美軍難以確保持續性的空中掌控。」
在此情境下，美國陸軍的角色不再是主動推進戰線的主力，而是在高度暴露的條件下，維持存在、撐住戰場空間。
二、無人機不是主角，「可消耗性」才是
專題大量描寫各式無人機系統，包括偵察型、FPV 攻擊型、群飛運用與反無人機裝備；但這些系統的共同特徵在於：「便宜、學習曲線短、可替換，且可被視為消耗品。」
這樣的取向，與美軍過往偏好昂貴、精密、長壽命平台的採購哲學形成鮮明對比。文章亦明確指出，陸軍正嘗試擺脫冗長的採購流程，賦予指揮官更大的裝備選擇彈性。
這種轉變，並非源於單一技術突破，而是基於一項更冷靜的作戰假設：在高強度對等衝突中，裝備的存活率本就有限。在此條件下，可消耗性反而成為一種理性的制度選擇。
三、真正的戰場轉移：電磁頻譜
另一個值得注意的重點，是電子戰單位在文中被描繪為「前移」角色，不再僅是後方支援力量，而是與地面部隊一同承擔暴露風險。其任務不僅在於干擾敵方無人機，更包含透過訊號定位，反向鎖定操作者位置。
這清楚反映出一項現代戰爭的結構性變化：
「戰場關鍵爭奪已不再侷限於地形與火力，而是延伸至感測、通訊與電磁頻譜的控制。」
然而，文中同時坦承，任何干擾行為本身也可能暴露己方位置。電子戰因此成為一種高風險、高價值、但不可或缺的作戰行為，而非能夠單向主宰戰場的萬靈丹。
四、此文沒有回答的問題
作為一篇專題報導，文內並未嘗試回答所有戰略層級的問題。並未討論長期補給能力、產能規模，亦未觸及政治目標或戰爭終點。這些缺席，本身未必構成缺陷，反而提醒讀者：這是一篇關於「如何準備」的文章，而非關於「戰爭結果」的分析。
它呈現的是美軍正在調整與適應的方向，而非宣告轉型已然完成。
結語：轉型本身就是訊號
這篇專題最值得重視之處，並不在於具體的技術細節，而在於其所揭示的整體方向：「美國陸軍已不再假設未來戰爭必然是短期、可控，且能迅速建立優勢的行動。」
當一個長期以「優勢作戰」為核心思維的軍事體系，開始為「被看見、被干擾、被消耗」進行系統性準備時，這樣的轉型本身，已足以說明戰爭型態正在發生變化。這不是對勝利的預告，而是一種面對不確定性的制度性回應。（照片翻攝示意圖）
