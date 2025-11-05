當承諾遇上賺錢機會、誰重要？美考慮出售沙烏地48架F-35戰機，以色列恐面臨「軍事優勢」挑戰
以色列在中東地區的絕對軍事優勢地位，恐怕將迎來挑戰？
《路透》引述兩位知情人士的消息，川普（Donald Trump）政府傳出正在考慮同意、沙烏地阿拉伯提交的至多48架F-35戰機（F-35A Lightning II）採購請求。假使華府點頭開綠燈，這筆訂單不只價值超過數十億美元，甚至還能大大拉攏即將到訪的沙國王儲薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman），吸引利雅德擴大對美投資。
但是，這筆對美國而言是重大賺錢良機的訂單，其背後卻隱藏著極為複雜的國際關係，特別是允許沙國取得第五代匿蹤戰機，這舉將被視為華府中東政策出現重大轉變，甚至可能因此打破或改變，美國長年以來致力維持的區域軍事平衡。除此之外，對於華府最鐵桿盟友以色列來說，這張戰機訂單、也將考驗美國未來將如何維護、其軍事優勢的歷史承諾。
一位知情人士和官員表示，沙烏地阿拉伯早在今年初，就「直接」向川普提出採購請求，同時表達該國長期以來、一直對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研製的這款戰機非常感興趣。兩人還告訴路透社，如今五角大廈（The Pentagon）仍在權衡利弊、考慮究竟要不要對潛在的48架F-35戰機訂單開綠燈。
另外兩名官員則表示，國防部尚未做出最終決定，而且按照正常採購流程，在獲得最終批准之前，還需要經過多個步驟，像是內閣批准、川普總統的簽署同意，以及通知國會表決。至於製造商洛克希德馬丁，當被外媒詢問此事時，發言人僅表示，軍事採購案屬於政府對政府的交易，此事最好由華府全權處理，拒絕給予更多回應。
給以色列的「絕對軍事優勢」承諾怎麼維持？
事實上，打從以色列獨立建國以來，華府為了幫助這個盟友，能夠在實質戰力上優於週邊鄰居，每逢中東國家向美國提出武器採購之際，五角大廈都必須多加權衡評估，必須確保以色列能繼續維持「質化軍事優勢」。而就靠著這份承諾，讓以色列能保證獲得、比阿拉伯其他國家更先進的美規軍武。
F-35戰機屬於第五代機型，配備匿蹤技術，使其能夠避開敵方雷達偵測，以色列空軍在中東區域「單獨」操作該機型已有近十年時光，麾下建立多個中隊，並且迄今為止、仍是唯一擁有該武器系統的中東國家。
雖然一直被美國差別待遇，但靠著手中豐厚的資金，沙烏地阿拉伯一直是美規軍火的最大客戶，在使用F-15戰機多年後、利雅德當局一直尋求機會說服華府，讓該王國取得F-35戰機，以實現其空軍再次現代化，這次給出的理由是：對抗來自伊朗的威脅。
目前沙烏地阿拉伯皇家空軍麾下，除了有波音（Boeing）F-15「鷹式」與更新版打擊鷹戰機（F-15E Strike Eagle），還有來自歐洲的龍捲風和颱風（Eurofighter Typhoon）戰機。
《路透》在報導中還提到，對沙國開綠燈一事，其實早在前朝拜登（Joe Biden）政府期間就曾討論過，當年華府本希望藉此計畫，讓利雅德與以色列關係正常化，只可惜最終陷入停滯而不了了之。而川普重返白宮後，如同他第一任期內與沙烏地阿拉伯的關係，5月份批准向該國出售價值近1420億美元（約新台幣4.39兆元）的軍火。
這項潛在的軍購計畫，其實是薩勒曼王儲大力推動的「2030 願景」計畫（Vision 2030）一部分，該計畫不只要讓沙國走向新的經濟發展道路，同時也要利用手中資金，完成軍事現代化計畫、強化自家在區域的影響力，而一直致力維持與美交好方針的他們，自然希望川普政府能同意出售F-35戰機。
但可想而知的是，即使五角大廈與白宮點頭，此議案送到國會內部之際，勢必又將掀起一波攻防和激烈辯論。
