當技術有了靈魂！藝術設計名師施宥彤 用面具藝術翻轉技職教育

▲面具藝術為技職賦靈魂，施宥彤啟動跨域美學教學 技術成為思考語言。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在藝術設計與技職教育講求跨域整合的當代潮流下，技術如何不只停留在操作層面，而能成為創作與思考的延伸，已成為教育現場的重要課題，長年投入整體造型、彩妝設計與影視特效化妝領域的施宥彤，以橫跨產業與教學的一線實務經驗，示範了美學實踐與技職教育的深度整合。

施宥彤投身技術與藝術逾多年，曾任教於多所高中職與大專校院，並多次擔任國內外美容藝術與創意設計競賽評審。她強調，技職教育的核心並非單純的技能訓練，而是引導學生理解材料、結構、美感背後的思考。「技術不是目的，而是讓創作找到靈魂的工具。」施宥彤表示，唯有理解「為何這樣做」，技術才能轉化為創作能力與文化表達。

施宥彤於高雄市立美術館舉辦的藝術教育推廣課程中，以「面具藝術」為創作主題，帶領學員從視覺造型切入角色、身份與自我之間的美學關係，課程特別取材當代藝術家馮‧沃爾夫（Von Wolfe）的作品形式，透過高張力的視覺語彙與自由組構，引導學員在色彩、造型與立體結構的探索中，發展個人創作語言，而非複製既有模板。

▲長年深耕跨域美學與技職教育的藝術名師施宥彤（中），與雄大會理事長劉柏楊（左）於活動現場合影。

相較於傳統教學重視「標準答案」，施宥彤在課堂中更重視創作歷程與思考脈絡，她以角色心理、材質運用與造型邏輯為核心，協助學員以面具表現內在情感，讓創作成為自我認識與美感實踐的過程。此教學理念亦呼應當前技職教育逐步朝向「創造力導向」與「跨域整合」的政策方向。

高雄市立美術館表示，透過具備產業實務與教育經驗的專業藝術教育者參與課程，有助於讓藝術學習不侷限於單一媒材或技巧，而能連結設計思維、文化觀察與自我認同。

施宥彤以面具藝術介入技職美學，成功示範了藝術教育如何與技術訓練形成雙向支持的創作系統。

對施宥彤而言，藝術教育的價值不在於塑造多少「藝術家的人」，而是在每一次創作中，讓學習者意識到自己擁有表達、思考與創造的能力。這也是她持續深耕美學藝術與技職教育界面的核心信念。活動相關訊息連結︰https://share.google/CkZFoXzeKPnIQjwGx。（圖╱記者王苡蘋翻攝）