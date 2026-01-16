當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台 戲稱「沙丘末日」
剛剛奪下金球獎的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），在紐約出席了新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）的映後座談，主持人是奧斯卡得主小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）。談到他們的新片《沙丘3》（Dune: Part III）與《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）即將在12月打對台上映，戲稱這是「沙丘末日」（Dunesday）。
由於去年提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown）奪下工會演員獎最佳男主角時，曾再台上說，「我想追求偉大，我知道大家通常都不會這樣說，但我真的很想成為偉人。」因此兩人映後座談，就以此為話題。
現年60歲的小勞勃道尼，公開介紹30歲的提摩西夏勒梅，「我年紀是你的兩倍大。當我30歲的後，才拍完愛情文藝片《我心屬於你》（Only You），我記得當時跟導演說，『我覺得我是最偉大的人之一，你同意嗎？』導演只是看著我說、大概以為我發瘋了，『好吧，這還有待觀察。』但是我想跟在場所有人說，《橫衝直闖》真的不需要有待觀察。」
提摩西則回應，他覺得拿下演員工會獎對他意義重大，所以當時在台上才會這樣說，「我知道我們從事的行業算是挺主觀的，但老實說，我想成為偉大的人之一。我也受到偉大人物的啟發，無論是丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、馬龍白蘭度（Marlon Brando），薇拉戴維斯（Viola Davis）等。當然我上台領獎，並不等於我就有多了不起，這需要更多的動力，才能持續衝刺下去。」
提摩西還補充，他一直把小勞勃道尼看成偶像，「他擁有了我夢寐以求的職業，就票房數字來說都是無庸置疑；而他的演出，從《卓別林與他的情人》到《奧本海默》，都是受到尊敬，我非常欽佩與尊重他。」小勞勃道尼則說，《橫衝直闖》無疑是一部傑作，「我記得你22歲時，《以你的名字呼喚我》，再到《巴布狄倫：搖滾詩人》，我告訴自己，『我的天啊，這傢伙進化這麼快。』然後我看了這部片，我忍不住說，『喔，天啊，他還有其他的層面！』老兄，你這是從內到外，塑造出這號人物，展現角色的心理的特殊面，這是一種驚人的成就。」
提摩西夏勒梅則說，是《卓別林與他的情人》給了他接演《巴布狄倫：搖滾詩人》的啟發，「因為我看了那部片，『哇，好啊，小勞勃道尼這樣被大眾熟識的人，居然可以變身另外一個非常知名的人物。』這讓我有信心可以接演巴布狄倫。」
在回答觀眾的提問時，指出《沙丘3》與《復仇者聯盟：末日崛起》在北美都是同一天上映，打對台會不會讓兩人尷尬？小勞勃道尼說：「我們決定創造一個新的口號來造勢...我覺得『沙丘末日』應該不錯。到時候，我們看看還能不能當朋友。」
