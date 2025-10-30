當故事遇見資本：臺北的影響力投資進行式！

【警政時報 司徒／臺北報導】近年來對文創領域的投資案逐年增加，但資本對文創的投資仍有許多遲疑因素，如回收期長、計畫變數多等，因此，政府的角色不只是推手，更可以是領投人與共投者。同時，臺北市長蔣萬安也認為應把文化內容帶入城市發展，驅動城市的創新與產業活力，並在制度、資源上給予協助，在國際上許多亮眼的案例逐漸發揮影響力，以及永續考量下商業回報衡量多元性的當下，文創產業有了更進一步的可能。

2022年《Project S》的線下集會活動現場。（圖／業者提供）

為響應產業環境的可能性與臺北市的城市未來定位，臺北市政府文化局啟動「文化創意永續培育計畫」，作為全臺文創產值最高的城市對市場需求的精準回應，該計畫聚焦於四大核心──內容力、品牌力、技術應用與永續策略，不僅提供資金支持，減輕文創業者初期商業化壓力，更導入顧問輔導機制，協助入選團隊梳理商業模式、對接市場資源。透過這樣的設計，文化局讓創意不只是被「扶植」，而是被理解與投資，開創出文化產業「可被規模化的創新模式」。文化局長蔡詩萍更與文化內容策進院強強聯合，臺北市文化局先補助有潛力的文化專案，再由文化內容策進院接手，針對其重點項目評估投資，一旦鏈結順利銜接，將帶給現在仍較微型的文創業者更周全的資源支持。透過這樣的機制，希望這些優良的文化業者能有更多機會持續發展，直到被更多的人看見、給予更多的支持，投資也是其中一個目標，在互利互惠的角度下，養成更強的文化實力。

根據《2023 臺灣文化創意產業發展年報》，全臺文創產業總營業額已達新臺幣 1 兆 1,281 億元，占 GDP 約 4.78%，創歷年新高。其中臺北市的文創廠商數量與營業額皆居全臺之冠，展現出內容創新的核心能量與商業轉化潛力。值得注意的是，超過 86% 的文創企業資本額低於 500 萬元，顯示產業活力來自無數小型創作者與團隊。透過 IP 開發、商業轉譯與投資機制，文化創意產業正逐步形成新的內容經濟鏈，並在全球市場中找到立足點。

文化部近年來以「內容投資、國際鏈結、永續轉型」為主軸，透過文化內容策進院的投融資與加速服務，強化產業體質與商業化能力；而地方政府則扮演點火者角色，深入在地特色，放大城市潛力。這股中央與地方合力推動的文化創新能量，正逐步改變臺灣的產業結構，使創意不再是孤軍奮戰，而是能被市場理解、被投資的價值。

臺灣吧 2014 年推出的《動畫臺灣史》迅速走紅，也奠定了臺灣吧「知識影像內容」品牌代表的地位。（圖／業者提供）

臺北，亞洲創意資本的新坐標。2016年，林業軒與陳心龍在臺北創辦了「驚喜製造 Surprise Lab」，從一場在全黑環境中用餐的《無光晚餐》起步，結合劇場、餐飲與場景敘事，開創出臺灣沉浸式體驗經濟的先河。此後，他們陸續推出《微醺大飯店》、《落日月台》、《愛情城市》等作品，參與人次累積突破數萬、營收累積億元票房，更進一步將自有 IP《微醺大飯店：1980s》開發為影集，跨足國際內容市場。他們證明了，一個來自一張桌子的創意，也能走向投資與規模化的道路。

更早一點，2014年底創立於臺北的「臺灣吧 Taiwan Bar」則走出另一條文化創業路徑。他們以動畫轉譯知識，推出《動畫臺灣史》後迅速走紅，幾乎可以說是臺灣學生一定都看過的線上教材，也催生出「啤下組織」等角色 IP，發展出週邊商品與商業授權經濟。至今，臺灣吧的內容橫跨歷史、哲學、法律、經濟等領域，累積數千萬觀看次數與百萬社群關注，成為臺灣知識型影像內容的重要品牌代表。

這些真實案例不僅展現出臺北市文化創業的多樣性，更揭示了一股新興力量：當創意內容與可規模化的商業模式連結，便具備了成為資本標的與市場商品的條件。文化與投資的齒輪正在咬合，而臺北市，正站在這場內容經濟浪潮的最前線。

當創意不再獨行、資本不再遲疑，城市就會長出新的產業肌理。中央以內容投資、國際鏈結與永續轉型定錨方向，臺北市文化局以「文創永續培育計畫」把資金、顧問與市場對接到位；一端連著創作者的內容力與品牌力，一端串起投資人的信任與耐心。驚喜製造、臺灣吧等案例證明：當故事具備可規模化的商業路徑，IP 能從舞台與螢幕走向更廣闊的產業鏈，累積的不只是票房與點擊，更是城市的競爭力。下一步，讓更多團隊被看見、被投資，讓公共與民間形成穩定的共創機制，讓臺北成為亞洲內容經濟最可信賴的「第一站」。創意值得被投資，而我們正在把這件事變成常態。

